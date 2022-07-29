ВСУ успешно сбивают российские дроны "Форпост" за $7,5 млн: что о них известно (видео)

БПЛА предназначены для ведения разведки, лазерного указания целей и запуска ракет. Они выпускаются по израильской лицензии.

Вооруженные силы Украины сбили уже как минимум третий дорогостоящий российский дрон под названием "Форпост". Фокус собрал подробную информацию о характеристиках этого беспилотника и выяснил, чем он опасен.

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Оперативное командование "Юг" сообщило о том, что 27 июля дрон "Форпост" проводил в Николаевской области разведку с целью дальнейшей атаки. Зенитно-ракетное подразделение ВСУ своевременно заметило вражеский аппарат и сбило его метким попаданием.

Как пишут российские СМИ, беспилотники "Форпост" занимаются в Украине поиском объектов и техники ВСУ, помогают атаковать их, подсвечивая цели лазером, или сами запускают ракеты по целям. Модуль с мощной камерой и тепловизором позволяет операторам замечать танки и другие цели такого же размера на расстоянии до 8 км. В марте официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что модель "Форпост-РУ" поразил радиолокатор подсветки и наведения зенитно-ракетного комплекса С-300 украинской армии в 60 км от Киева.

Дрон "Форпост" — детали об устройстве

"Форпост" — это версия израильского дрона средней дальности Searcher Mk II от Israel Aerospace Industries, который Россия с 2012 года производит по лицензии на Уральском заводе гражданской авиации в городе Екатеринбург. Одна единица обходится стране-агрессору примерно в $7,5 млн при условии, что она собирается из оригинальных комплектующих, как предусматривает соглашение с разработчиком.

На вооружении россиян состоят две версии "Форпоста". Изначально беспилотник задумывался исключительно разведывательным ("Форпост-Р"), однако создали также ударную модель ("Форпост-РУ"), которую впервые представили на форуме "Армия-2021". Под крыльями БПЛА разместили две маленькие ракеты, предназначенные для уничтожения одиночных наземных целей.

[ + – ] Дрон "Форпост-Р"

Основные характеристики дрона "Форпост":

Максимальная взлетная масса: 500 кг

Вес полезной нагрузки: до 100 кг

Крейсерская скорость: до 180 км/ч

Продолжительность полета: до 18 ч

Максимальная высота: 6 км

Радиус действия связи: 350 км

Размах крыла: 9,1 м

Длина: 6 м

Как пишут "Вести", в 2019 году Россия провела беспилотнику "импортозамещение", в результате чего он отличается от Searcher Mk II. В "Форпостах" немецкие двигатели Limbach L550 на 50 л. с. заменили более мощными российскими АПД-85 (85 л.с). При этом масса аппарата увеличилась на 50 кг, а максимальная высота полета уменьшилась примерно на километр. Кроме того, установили новую линию защищенной связи, которая увеличила радиус действия на 100 км.

Первое сообщение о сбитом "Форпосте" появилось 2 мая 2022 года. Бойцы зенитно-ракетного подразделения ВСУ сбили российский дрон в Одесской области. 1 июля украинские военные сбили еще один "Форпост" уже в Николаевской области. Как заявили в воздушном командовании "Юг", БПЛА искал цель для атаки.

Недавно стало известно о том, что войска Украины сбили российский дрон-разведчик "Элерон", тоже под Николаевом. Такая машина стоит около $100 тысяч, она может вести наблюдение в радиусе 25 км от оператора или записывать видео, если связь обрывается.