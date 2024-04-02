ВСУ сбили российский БПЛА "Форпост": шпионил возле Одессы, но мог ударить ракетами

Очень дорогие ударно-разведывательные БПЛА "Форпост" во время полномасштабного вторжения России ВСУ сбивали преимущественно над Одессой. В 2015 году их удавалось перехватить в зоне АТО.

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Днем 01 апреля 2024 года зенитная ракетная Одесская бригада уничтожила российский ударно-разведывательный БПЛА "Форпост" в акватории Черного моря. Об этом сообщили воздушные силы Украины в своем официальном Telegram-канале.

Подробности обезвреживания российского разведывательного беспилотника рассказал в эфире телемарафона представитель Воздушных сил Илья Евлаш. Он отмечает, что подобные цели крайне редко удается поразить. По словам спикера, подобные беспилотники случаются нечасто. Ориентировочная стоимость "Форпоста" — 6-7,5 млн долларов США.

"Нам все же удалось поразить один из самых дорогих беспилотных летательных аппаратов ударных типа "Форпост" — это российский БПЛА. Это довольно необычная цель, но все же нам удалось его уничтожить", — рассказал Евлаш.

Представитель ВС ВСУ указал, что такой дрон может много разного вооружения и выполнять боевые задачи в течение длительного времени. По его словам, беспилотник напоминает Байрактар — достаточно большой, может осуществлять как разведывательные функции, так и поражать ракетами цели на земле.

Основой для модели дрона стал израильский БПЛА Searcher Mk II. В базовой версии "Форпост" способен проводить разведку на высоте до 5 км в течение 16 часов. Радиус действия составляет 400 км. На вооружении россиян находятся две версии "Форпоста". Изначально беспилотник задумывался исключительно разведывательным ("Форпост-Р"), однако создали также ударную модель ("Форпост-РУ").

Главные характеристики БПЛА "Форпост"

Максимальный взлетный вес — 500 кг;

Вес полезной нагрузки — до 100 кг;

Крейсерская скорость — до 180 км/ч;

Продолжительность полета — до 18 ч;

Максимальная высота — 6 км;

Радиус действия связи — 350 км;

Размах крыла — 9,1 м;

Длина — 6 м.

Напомним, беспилотники "Форпост", хотя и нечасто встречаются, но находятся на службе ВС РФ с 2012 года. Эти дроны производит "Уральский завод гражданской авиации" по израильской лицензии. Сообщалось о сбитии "Форпоста" в зоне АТО в 2015 году. За время вторжения России это был второй подобный дрон. Несмотря на боевые функции, его главное использование — разведка или наведение артиллерии и ракет.

Во время полномасштабного вторжения России в Украину эти беспилотники поражали главным образом на территории Одесской области и над Черным морем. 2 мая 2023 года военные зенитного ракетного подразделения Воздушных сил ВСУ сбили "Форпост" возле Одессы. Также было сообщение о сбитии в конце июля этого же года. 21 декабря 2023 года украинские военные сбили три российских беспилотника типа "Форпост" и "Ланцет-3". сообщалось о сбитии и в сентябре 2023 года.

Наряду с "Форпостами" в Одесской области шпионят и другие российские дроны. Российские оккупанты стали часто использовать БПЛА Supercam для разведки в регионе. Новая модель Supercam S350 способен вести разведку на расстоянии до 100 км. Подобные БПЛА ранее применялись на восточном фронте и добавили неприятностей ВСУ из-за способности к глубокой разведке. Сейчас их активно начали запускать и над Одессой.