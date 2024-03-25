Наводять ракети на Одесу: ЗС РФ запустили в тил України дрони Supercam, що відомо (відео)

Ці розвідувальні дрони завдають великої шкоди ЗСУ на фронті, адже відстежують західну військову техніку і допомагають її уражати. Останнім часом Supercam усе частіше помічають на півдні України.

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Російські окупанти стали часто використовувати дрони Supercam для розвідки в Одеській області. У своєму Telegram-каналі український військовий та експерт з радіозв’язку Сергій Бескрестнов з позивним "Флеш" розповів про їхні характеристики та небезпеку.

Безпілотник Supercam S350 здатний вести розвідку на відстані до 100 км. Подібні БПЛА раніше застосовувалися на східному фронті та додали неприємностей ЗСУ через здатність до глибокої розвідки. Зараз їх активно почали застосовувати й над Одесою. Сергій Бескрестнов радить негайно розпочати розробку засобів, здатних збивати ці дрони.

Російський БПЛА Supercam S350 створений для спостереження та розвідки і знаходиться на стадії серійного виробництва. Безпілотник виробляє ГК "Беспилотные системы" у місті Іжевськ.

Виробником заявлені цивільні завдання, як моніторинг паливних об’єктів, але фактично дрони виконують глибоку розвідку в українському тилу під час російсько-української війни.

Можливості та характеристики БПЛА Supercam S350 Фото: Аргументы и факты

Ці дрони можуть коригувати свій маршрут за обставинами та оснащені захистом від втрати керування. Під час польоту вони можуть отримувати нові завдання від однієї наземної станції управління чи двох одночасно, в тому числі за допомогою голосового керування. Supercam може нерухомо зависати у повітрі над об’єктами, виконувати завдання на визначеній висоті в горизонтальній або вертикальній площині. Також БПЛА може автоматично повертатися у задану точку.

На Supercam S350 можна встановити до трьох корисних навантажень одночасно, серед яких є фото- та відеокамери, тепловізори, системи лазерного сканування, вимірювачі радіаційного фону та газоаналізатори. Попри очевидне погіршення якості відео, він здатний літати під час помірного дощу або снігопаду. БПЛА витримує вітер швидкістю до 15 метрів за секунду та температури від -40°C до +45°C.

Технічні характеристики Supercam S350

Розмах крила — 3,2 м;

Час польоту — до 4,5 годин;

Радіус дії радіозв'язку — до 100 км;

Радіус дії відеоканалу — 50-100 км;

Швидкість — 65-120 км/год;

Максимальна дальність польоту — не менше 240 км;

Максимальна злітна вага — 11,5 кг;

Робоча височина польоту — 150-5000 м.

Розгортання безпілотного комплексу займає 15 хвилин. Він злітає з еластичної катапульти та приземлюється за допомогою парашуту. Дрон працює в автоматичному або напівавтоматичному режимі та приводиться у рух електромотором.

Раніше повідомлялося, що 20 березня українські сили протиповітряної оборони збили неподалік від Одеської області два розвідувальні дрони Supercam. Безпілотники підлетіли до регіону з акваторії Чорного моря. Відомо, що від 15 до 20% усіх російських розвідувальних дронів, які українські захисники помічають у небі над Україною це саме Supercam.

На фронті БПЛА Supercam завдають великого клопоту ЗСУ. Вони відстежують термінали зв'язку Starlink, протиповітряні комплекси Patriot, вертольоти та іншу військову техніку, зокрема ефективні та дорогі зразки, надані країнами заходу. Безпілотники Supercam менш помітні, ніж інші російські розвідувальні дрони, такі як "Орлан". Сергій Бескрестнов пов'язує нещодавні кадри знищення української техніки саме з ними.