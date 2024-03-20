ЗСУ збили два розвідувальні дрони РФ поруч з Одеською областю, — Сили оборони

Сили оборони півдня повідомили, що йдеться про два безпілотники Supercam. Їх збили воїни зенітної ракетної одеської бригади.

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20 березня українські сили ППО збили поруч з Одеською областю два російські розвідувальні дрони. Безпілотники підлетіли до регіону з акваторії Чорного моря. Про це повідомили Сили оборони півдня в Telegram.

Зазначається, що ЗСУ збили розвідувальні БПЛА Supercam.

"20 березня 2024 року, на підльоті з моря на Одещину, воїнами зенітної ракетної одеської бригади знищено 2 російські розвідувальні БПЛА "Supercam", — ідеться в повідомленні.

ЗСУ збили два БПЛА РФ Фото: Сили оборони півдня

Що таке БПЛА Supercam

Як повідомив у статті для "Мілітарного" Сергій Флеш, Supercam — один із найпоширеніших російських безпілотників. У матеріалі йдеться, що це від 15 до 20% усіх БПЛА РФ, які українські захисники помічають у небі над Україною.

"Виробник заявляє тривалість польоту 4,5 години (240 км) і дальність роботи управління та передачу відео на 50–100 км. Можу підтвердити, що при рівному рельєфі і висоті польоту на кілометр дальність 50–80 км точно можлива. Я стійко приймав і відео, і сигнали управління на 50 км", — ідеться в матеріалі.

Повідомляється, що нові моделі ЗС РФ випускають уже під санкціями. Примітно, що виробник заявляє, що дрони Supercam використовуються нібито лише для мирних цілей.

Нагадаємо, керівниця Об'єднаного координаційного центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла, чи мають ЗС РФ успіхи в районі Роботиного. За її словами, окупанти переміщують підрозділи, які не обізнані в ситуації, на той напрямок, де можна ще сформувати з них штурмові команди.