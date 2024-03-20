"Ворог продовжує тиснути": Гуменюк розповіла, чи мають ЗС РФ успіхи в районі Роботиного

За словами спікера ОК "Південь", окупанти переміщують підрозділи, які не обізнані в ситуації, на той напрямок, де можна ще сформувати з них штурмові команди.

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Наоколицях Роботиного на Запорізькому напрямку обстановка, як і раніше, напружена, проте це типовий розвиток воєнних дій. Про це заявила керівник Об'єднаного координаційного центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі видання "Радіо Свобода".

"Тут треба пам'ятати, що на таких відкритих поверхнях, як цей регіон, справді лінія зіткнення досить рухлива. І зміна позицій може відбуватися навіть протягом однієї доби — на кілька метрів, кілька десятків метрів", — зазначила Гуменюк.

Однак, згідно з її висловлюванням, ситуація не є критичною, а лише звичайним перебігом військових подій.

"Ворог не припиняє там штурмувати, ворог продовжує тиснути, має кількісну перевагу і використовує знову ж таки "м'ясні" штурми. Знову основна форма тиску тут — це групи кількістю до відділення, які зосереджені з різних напрямків і спрямовані на наші позиції", — пояснила керівниця Об'єднаного координаційного центру Сил оборони Півдня.

Вона також повідомила, що поблизу Работиного противник активно веде контрбатарейну боротьбу, включно із застосуванням артилерії та безпілотних літальних апаратів.

За словами Гуменюк, загальна кількість російських військ на цьому напрямку не збільшується, водночас військових звідти відправляють на Херсонський напрямок.

"У них складна ситуація і в напрямку нашого лівобережного плацдарму (на Херсонщині), де їм важко збирати групи для проведення штурмових дій", — заявила вона.

За словами Гуменюк, саме з цієї причини окупанти використовують дану ситуацію як можливість для ротації, переміщуючи підрозділи, які не в курсі поточної обстановки, на напрямок, де їх можна перетворити на штурмові групи.

"Цей процес ми спостерігаємо вже досить давно, але загальна кількість угруповання військ "Дніпро" не змінюється і продовжує бути, в принципі, у відмінусуванні з нашого боку. Але, звичайно, ще наносити і наносити нам ці мінуси", — додала вона.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росії "злили" план контрнаступу ЗСУ. Він зазначив, що варто тримати такі плани в таємниці. За його словами, чим менше людей знає плани української армії, тим швидше буде перемога.

Також ЗМІ писали, що в березні 2024 року Україна розгорнула нову піхотну бригаду в Роботиному. За даними журналістів, після великих втрат під час наступу минулого літа українські військові намагаються рівномірно оснастити всі свої бригади танками, бойовими машинами та артилерією.