"Враг продолжает давить": Гуменюк рассказала, имеют ли ВС РФ успехи в районе Работино

По словам спикера ОК "Юг", оккупанты перемещают подразделения, которые не осведомлены в ситуации, на то направление, где можно еще сформировать из них штурмовые команды.

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В окрестностях Работино на Запорожском направлении обстановка по-прежнему напряженная, однако это типичное развитие военных действий. Об этом заявила руководитель Объединенного координационного центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире издания "Радио Свобода".

"Здесь надо помнить, что на таких открытых поверхностях, как этот регион, действительно линия соприкосновения достаточно подвижна. И изменение позиций может происходить даже в течение одних суток — на несколько метров, несколько десятков метров", — отметила Гуменюк.

Однако, согласно ее высказыванию, ситуация не является критической, а лишь обычным ходом военных событий.

"Враг не прекращает там штурмовать, враг продолжает давить, имеет количественное преимущество и использует опять же "мясные" штурмы. Опять основная форма давления здесь — это группы количеством до отделения, сосредоточенные с разных направлений и направленные на наши позиции", — пояснила руководитель Объединенного координационного центра Сил обороны Юга.

Она также сообщила, что вблизи Работино противник активно ведет контрбатарейную борьбу, включая применение артиллерии и беспилотных летательных аппаратов.

По словам Гуменюк, общее количество российских войск на этом направлении не увеличивается, в то же время военных оттуда отправляют на Херсонское направление.

"У них сложная ситуация и в направлении нашего левобережного плацдарма (на Херсонщине), где им трудно собирать группы для проведения штурмовых действий", — заявила она.

По словам Гуменюк, именно по этой причине оккупанты используют данную ситуацию как возможность для ротации, перемещая подразделения, которые не в курсе текущей обстановки, на направление, где их можно превратить в штурмовые группы.

"Этот процесс мы наблюдаем уже достаточно давно, но общее количество группировки войск "Днепр" не меняется и продолжает быть в принципе в отминусование с нашей стороны. Но, конечно, еще наносить и наносить нам эти минусы", — добавила она.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что России "слили" план контрнаступления ВСУ. Он отметил, что стоит держать такие планы в тайне. По его словам, чем меньше людей знает планы украинской армии, тем быстрее будет победа.

Также СМИ писали, что в марте 2024 года Украина развернула новую пехотную бригаду в Работино. По данным журналистов, после больших потерь во время наступления прошлым летом украинские военные пытаются равномерно оснастить все свои бригады танками, боевыми машинами и артиллерией.