Добавили РЭР, лазеры и новое оружие: как россияне доработали свой дрон "Форпост"

Разработчики увеличили время работы беспилотника "Форпост", а также расширили его функционал, утверждают в РФ.

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В Российской Федерации модернизировали разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты "Форпост". Об этом пишет российское агентство ТАСС со ссылкой на представителя Уральского завода гражданской авиации (УЗГА).

Разработчик "Форпоста" утверждает, что беспилотник создавался для применения в зонах, где нет высокоорганизованной системы ПВО. Он заявил, что сейчас идет работа по улучшению конструкции аппарата и добавлению новых полезных нагрузок.

Российский эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов в комментарии агентству добавил, что одно из направлений модернизации "Форпоста" — увеличение продолжительности полета, чтобы БПЛА мог дольше работать и базироваться на более отдаленных аэродромах. Он также заявил, что разработчики расширили функционал дрона.

По словам собеседника издания, ранее "Форпост" использовался только для ведения разведки с помощью высококачественной бортовой оптикоэлектронной системы наблюдения. Однако новые версии БПЛА также получили возможности радиолокационной и радиотехнической разведки, а также лазерный дальномер-целеуказатель для использования в связке с высокоточным оружием.

Российский эксперт утверждает у "Форпоста" теперь есть "непосредственно наносить удары по выявленным целям собственными авиационными средствами поражения, которые специально были созданы для БПЛА".

Напомним, "Форпост" — это российская версия израильского беспилотника Searcher Mk II, которую Уральский завод гражданской авиации собирает в городе Екатеринбург. Сначала россияне изготавливали только разведывательные модели "Форпост-Р", а затем запустили производство разведывательно-ударной версии "Форпост-РУ", вооруженную двумя небольшими ракетами.

В апреле этого года Воздушные силы ВСУ сообщили, что зенитная ракетная Одесская бригада уничтожила российский ударно-разведывательный БПЛА "Форпост" в акватории Черного моря. Ориентировочная стоимость данного аппарата — 6-7,5 млн долларов США.