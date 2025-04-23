192 тіла на 1 кв км: стало відомо, скільки території України і якими жертвами РФ захопила у квітні

Попри те, що темпи просування РФ у квітні зменшилися, втрати серед особового складу у росіян зросли. За 3-й тиждень квітня ЗС РФ втратили 7 740 бійців і це попри так зване "Великоднє перемир'я".

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Про це повідомив військовий експерт Олександр Коваленко.

За його інформацією, за 3-й тиждень квітня 2025 року російські окупаційні війська захопили +39 км² території України, і ці темпи продовжують залишатися одними з найнижчих, починаючи від 1 кварталу 2024 року.

При цьому втрати особового складу ЗС РФ за 3-й тиждень квітня становлять 7 740. Це нижче від показників 1-го і 2-го тижнів, що було зумовлено "Великоднім перемир'ям".

"Іншими словами, на 1 км² української землі третього тижня квітня ЗС РФ клали по 198 тіл окупантів. На 1-му тижні співвідношення було 366 тіла/1 км², а 2-го тижня — 259 тіла/1 км². Як бачимо, корекція має тенденцію до різкого зниження пропорції. Сумарно, за 3 тижні квітня, пропорція становить 192 тіла/1 км².У свою чергу, пропорція втрат продовжує зростати як у помісячному, так і поквартальному порівнянні", — зазначив експерт.

Він нагадав, що минулого року середній показник втрат росіян у співвідношенні із захопленими територіями становив 129 тіл на 1 км². У січні 2025 року — 148/1 км². У березні пропорція становила 304 тіла/1 км².

"Станом на сьогодні, з початку 2025 року ЗС РФ захопили 780 км² території України, зазнавши втрат у 153 310 тіл, або 196 тіла/1 км², що вище за показники 2024 року. Проте, навіть з урахуванням місячної корекції, втрати російських окупаційних військ цілком можуть перевищити показник не лише січня 2025 року, але за певних обставин і березня", — резюмував Олександр Коваленко.

Нагадаємо, що Українські військові за допомогою зенітного дрона знищили найдорожчий розвідувальний безпілотник РФ під назвою "Мерлін-ВР".