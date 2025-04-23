Воспользовались паузой: РФ перебросила силы и будет наступать на Запорожье и по Днепру, — ВСУ

Российская Федерация воспользовалась 30-часовым перемирием на российско-украинской войне и перебросила новые подразделения через оккупированный Крым на юг Украины. Противник готовится наступать и будет угрожать Запорожью и линии фронта по Днепру.

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О возможном наступлении РФ представитель Сил обороны юга Владислав Волошин рассказал агентству "Укринформ".

Волошин пояснил, что прибытие новых подразделений ВС РФ говорит о готовности противника наступать по всему южному фронту. Спикер отметил, что россияне активизировались и под Запорожьем, и вдоль Днепра. По его словам, на Запорожском направлении — усиление штурмов и под Ореховым, и под Гуляйполем, и под Новопавловкой. На Приднепровском направлении — атаки под Алешками в Херсонской области. По мнению Волошина, россияне планируют действовать малыми штурмовыми группами и возможна угроза для Запорожья.

"Не исключаем, что будет активизация штурмовых действий на Запорожье самом, а также враг увеличит свою активность на Херсонском направлении. Ведь сейчас проводит накопление сил и средств", — заявил спикер.

В то же время сил у ВС РФ недостаточно для масштабного наступления, отметил Волошин. Особенность новой тактики россиян — действие малыми группами и применение легкомоторной техники. В частности, на поле боя часто используются мотоциклы, багги, квадроциклы, которые дают возможность быстро двигаться и маневрировать, уточнил украинский военный.

"Их достаточно трудно поражать или уничтожать и огневыми средствами, и дронами, FPV-дронами. Поэтому враг достаточно активно начал их применять", — процитировало Волошина агентство.

Во время разговора с журналистами представитель Сил обороны назвал участки фронта, на которых происходят атаки ВС РФ в течение последних нескольких дней. Прозвучали названия населенных пунктов, которым угрожают россияне: Привольное, Вольное Поле (Новопавловское направление), Малые Щербаки, Степное, Лепкое (под Орехово). По его словам, противник использовал перемирие, перегруппировался, подтянул новых штурмовиков и продолжил атаковать украинские позиции на юге.

Наступление РФ — детали

На карте аналитиков DeepState можно обозначить точки наступления РФ, которые озвучил Волошин. Видим, что ориентировочная длина линии фронта на южном направлении — около 400 км.

Наступление РФ — какова длина южного отрезка фронта Фото: DeepState

Отметим, 22 апреля глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил о продолжении наступления РФ в Харьковской области. Чиновник пояснил, что враг пытается прорвать позиции ВСУ, как предупреждал президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Между тем неделей ранее росСМИ опубликовали позицию так называемого "министра обороны ДНР" Игоря Гиркина относительно нового наступления ВС РФ. По мнению Гиркина, состояние российского войска говорит о том, что наступления одновременно на всех направлениях у него не получится.

Напоминаем, 23 апреля боец Сил обороны с позывным "Мучной" рассказал о появлении российских подразделений в одном селе в Донецкой области.