Войска РФ готовятся к форсированию Днепра в Херсонской области: детали от ВСУ (видео)

Вооруженные силы Российской Федерации пытаются захватить остров Бугаз на Днепре в Херсонской области для создания плацдарма с целью дальнейшего форсирования реки.

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Об этом рассказал представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин в эфире телемарафона. Он добавил, что российские войска открыли там "новое" направление.

Оккупанты в течение нескольких дней несколько раз попытались высадиться на юге Днепровской системы островов — именно там враг пытается захватить определенный плацдарм и форсировать Днепр. Для этого россияне пытаются пересекать водные проливы или Днепр, однако попытки тщетны.

"Ну, если кому-то удается выжить на этих островах, то они там играют в такую импровизированную робинзонаду, когда оттуда забрать враг уже не может своих бойцов, поэтому доставляет им дронами продукты, воду, боеприпасы", — добавил представитель Сил обороны.

Через несколько дней российские военные или сдаются в плен, или их уничтожают Силы обороны. По словам Владислава Волошина, эти бойцы "служат для российской пропаганды", когда они говорят, что этот остров или этот плацдарм уже под их контролем". Военные добавил, что подобные случаи случаются часто, однако ВСУ пытаются отразить все попытки врага.

Недавно Владислав Волошин рассказывал, что ВС РФ пытаются наступать на Приднепровском направлении, чтобы закрепиться на островах рядом с Херсоном. По количеству FPV-дронов, запущенных россиянами, направление вышло в лидеры по всей линии боев. Враг действует малыми штурмовыми группами и превращает прибрежные районы в "мертвую зону".

Напомним, 23 апреля стало известно, что РФ уничтожила энергетический объект в Херсоне. Тогда председатель Херсонской областной военной администрации Александр Проскудин сообщал о возможных отключениях электроэнергии в городе.