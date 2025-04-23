РФ уничтожила энергетический объект в Херсоне: в городе возможны отключения электроэнергии

Враг более суток массированно бьет по одному из ключевых предприятий энергетической инфраструктуры.

Related video

Об этом рассказал председатель Херсонской областной военной администрации Александр Проскудин. Он обратился к населению с просьбой максимально экономно пользоваться электроэнергией.

По словам главы ОГА, враг более суток массированно бьет по одному из ключевых предприятий энергетической инфраструктуры, используя артиллерию и дроны. Он добавил, что атаки БПЛА продолжаются до сих пор.

"Наши военные всю ночь боролись, чтобы отразить вражеские удары. Однако на утро россияне добились своего, уничтожив энергетический объект", — говорится в сообщении.

Александр Проскудин добавил, что сейчас энергетики прилагают максимум усилий для стабилизации ситуации в энергосистеме города.

Отметим, в ночь на 23 апреля Россия атаковала несколько украинских областей ударными дронами. В результате 9 человек погибли, еще 37 пострадали, в Одессе и Харькове возникли пожары, в Полтаве наблюдались проблемы с электроэнергией.

Напомним, российские оккупанты обстреляли Херсон утром Под атаку четырех КАБов попал начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко. Тогда под удар попали объекты социальной инфраструктуры, многоэтажки, был погибший и раненые.