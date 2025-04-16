Россияне ударили КАБами по Херсону: под обстрел попал руководитель МВА Мрочко (видео)

Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко во время записи обращения попал под атаку четырех КАБов. Российские оккупанты обстреляли Херсон утром 16 апреля.

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Об этом Мрочко сообщил в своем Telegram-канале.

Роман Мрочко записывал видео, когда попал под обстрел

"После попадания КАБов в Центральном районе Херсона попал под обстрел российских террористов. Спасла наша херсонская земля. Армия РФ не дает пока полноценно начать ликвидацию последствий этого обстрела", — сообщил Мрочко.

По его информации, под удар попали объекты социальной инфраструктуры, многоэтажки. Есть погибший и раненые.

"Когда на место попаданий российских авиабомб прибыли спасатели, наши социальные работники и коммунальщики, оккупанты накрыли их из артиллерии. Как только позволит ситуация с безопасностью, начнем ликвидацию последствий очередной атаки российских террористов против мирных херсонцев", — сообщил глава МВА.

По его информации, в 6:30 утра 16 апреля в результате артиллерийского обстрела россиян погиб житель Херсона. Во время обстрела он находился на улице в Центральном районе города. Сейчас его личность устанавливается. Он также написал, что две женщины 70 и 20 лет и мужчина 61 года получили взрывные травмы и осколочные ранения в результате российских обстрелов Центрального района города. Пострадавших доставили в больницу.

Из-за повреждения контактной сети в Центральном районе временно остановлено движение троллейбусов на 11 и 12 маршрутах. Кроме того, в связи с вражеским обстрелом маршрутные автобусы временно ходят до площади Непокоренных.

"За прошедшие сутки российские оккупационные войска продолжили обстреливать населенные пункты Херсонской городской территориальной громады. Под огнем вражеской артиллерии и беспилотников были Херсон, Антоновка, Камышаны, Садовое, Зеленовка. В частности, повреждены 2 многоэтажных и 2 частных дома, 5 авто, 2 участка газопровода, хозяйственная постройка. В результате обстрелов Херсонской городской территориальной громады со стороны российских оккупационных войск за минувшие сутки 7 человек получили ранения различной степени тяжести. Им оказана необходимая медицинская помощь", — подвел итоги председатель МВА.

Напомним, что российские войска совершили атаки на Сумы и Кривой Рог, применив баллистические ракеты. Одновременно беспилотники РФ продолжают наносить удары по мирному населению в Херсоне. Таким образом Москва демонстрирует свою готовность продолжать насилие против гражданских.

Также, в прифронтовых областях Украины аптеки оказались на грани выживания. Из-за усиленного государственного регулирования, отмены маркетинговых соглашений и жестких ограничений в ценах, фармацевтические предприниматели — особенно в Харькове и Херсоне — вынуждены или переносить работу в подвальные помещения, или полностью сворачивать деятельность.