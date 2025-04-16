Россияне ударили КАБами по Херсону: под обстрел попал руководитель МВА Мрочко (видео)
Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко во время записи обращения попал под атаку четырех КАБов. Российские оккупанты обстреляли Херсон утром 16 апреля.
Об этом Мрочко сообщил в своем Telegram-канале.
"После попадания КАБов в Центральном районе Херсона попал под обстрел российских террористов. Спасла наша херсонская земля. Армия РФ не дает пока полноценно начать ликвидацию последствий этого обстрела", — сообщил Мрочко.
По его информации, под удар попали объекты социальной инфраструктуры, многоэтажки. Есть погибший и раненые.
"Когда на место попаданий российских авиабомб прибыли спасатели, наши социальные работники и коммунальщики, оккупанты накрыли их из артиллерии. Как только позволит ситуация с безопасностью, начнем ликвидацию последствий очередной атаки российских террористов против мирных херсонцев", — сообщил глава МВА.
По его информации, в 6:30 утра 16 апреля в результате артиллерийского обстрела россиян погиб житель Херсона. Во время обстрела он находился на улице в Центральном районе города. Сейчас его личность устанавливается. Он также написал, что две женщины 70 и 20 лет и мужчина 61 года получили взрывные травмы и осколочные ранения в результате российских обстрелов Центрального района города. Пострадавших доставили в больницу.
Из-за повреждения контактной сети в Центральном районе временно остановлено движение троллейбусов на 11 и 12 маршрутах. Кроме того, в связи с вражеским обстрелом маршрутные автобусы временно ходят до площади Непокоренных.
"За прошедшие сутки российские оккупационные войска продолжили обстреливать населенные пункты Херсонской городской территориальной громады. Под огнем вражеской артиллерии и беспилотников были Херсон, Антоновка, Камышаны, Садовое, Зеленовка. В частности, повреждены 2 многоэтажных и 2 частных дома, 5 авто, 2 участка газопровода, хозяйственная постройка. В результате обстрелов Херсонской городской территориальной громады со стороны российских оккупационных войск за минувшие сутки 7 человек получили ранения различной степени тяжести. Им оказана необходимая медицинская помощь", — подвел итоги председатель МВА.
Напомним, что российские войска совершили атаки на Сумы и Кривой Рог, применив баллистические ракеты. Одновременно беспилотники РФ продолжают наносить удары по мирному населению в Херсоне. Таким образом Москва демонстрирует свою готовность продолжать насилие против гражданских.
Также, в прифронтовых областях Украины аптеки оказались на грани выживания. Из-за усиленного государственного регулирования, отмены маркетинговых соглашений и жестких ограничений в ценах, фармацевтические предприниматели — особенно в Харькове и Херсоне — вынуждены или переносить работу в подвальные помещения, или полностью сворачивать деятельность.