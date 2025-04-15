Аптеки выживают в подвалах в прифронтовых зонах и готовятся к закрытию, — СМИ

Аптеки в прифронтовых регионах — на грани исчезновения. Из-за жесткого государственного регулирования, отмены маркетинговых договоров и ограничения аптечной наценки, аптечные ФОПы в Харькове и Херсоне работают в подвалах или просто вынуждены закрываться.

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Об этом пишет ТСН.

Об этом заявила Елена Прудникова, председатель ОО "Всеукраинское объединение "Николаевская фармацевтическая ассоциация Фармрада".

"Аптеки разбиты, остались подвалы. Люди сами возят лекарства, просят помощи у волонтеров, работают фактически на энтузиазме. Но когда нам говорят: вас заменит Укрпочта — руки опускаются", — говорит Прудникова.

В то же время, как говорится в материале, государственной поддержки не существует. Несмотря на обещания развития коммунальных аптек — "нет ни плана, ни политики, ни денег", говорит Прудникова. И добавляет: малые аптеки могут исчезнуть уже через несколько месяцев, если государство не пересмотрит свою политику по регулированию аптечного рынка, пишет СМИ.

Журналисты напоминают, только 17% аптек в прифронтовых регионах остаются рентабельными. Об этом ранее заявляла народный депутат Оксана Дмитриева. По ее словам, новые попытки снижения цен из-за ограничения аптечной наценки могут окончательно уничтожить точки доступа к медикаментам.

"В восьми областях на одну аптеку приходится более 10 населенных пунктов. Если ограничивать их рентабельность без расчетов, люди останутся без лекарств — без инсулина, антибиотиков, средств от сердечных заболеваний", — подчеркнула она.

Дмитриева также подчеркнула, что Минздрав не предоставил никаких экономических расчетов рентабельности аптек в ответ на депутатские запросы. Следовательно, принятие подобных решений без аналитики создает реальную угрозу потери доступа к лекарствам в наиболее уязвимых регионах.