На Херсонському напрямку втекли з позицій 12 військових РФ: серед них є гагауз, — АТЕШ

За інформацією агента руху "АТЕШ", на Херсонському напрямку самовільно залишили позиції 12 солдатів ЗС РФ. Один із них — громадянин Молдови, представник народу гагаузів.

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Про це партизанський рух повідомив у своєму каналі в Telegram.

Агент серед військовослужбовців ЗС РФ розповів, що 12 солдатів російської армії втекли зі служби в одному з прифронтових районів Херсонської області.

"Усі вони самовільно покинули передові позиції та втекли в невідомому напрямку — ймовірно, не бачачи іншого способу зберегти собі життя", — розповіли в "АТЕШ".

Повідомляється, що дезертири залишили на місці втечі свою зброю, військову форму та особисті речі. Перед самовільним залишенням частини солдати ЗС РФ перевдяглися в цивільний одяг. Партизани зазначають, що командування підняло підрозділ по тривозі та ініціювало масові допити військовослужбовців, а втікачі зараз розшукуються по всій тимчасово окупованій території України.

Серед дезертирів з російської армії був представник народу гагаузів Фото: Telegram / Атеш 12 дезертирів зі ЗС РФ перед втечею перевдяглися в цивільне Фото: Telegram / Атеш

В "АТЕШ" також стверджують, що серед 12 дезертирів є громадянин Молдови, представник гагаузької національної меншини. За словами партизанів, на території Гагаузії діє прихований рекрутинговий центр російського війська.

"Росія продовжує використовувати вразливі верстви населення та найбідніші регіони, перетворюючи людей на гарматне м'ясо", — кажуть в партизанському русі.

Дезертири лишили на місці втечі особисті речі Фото: Telegram / Атеш

Ситуація на Херсонському напрямку

Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин 25 квітня розповідав, що окупанти намагаються закріпитися на островах під Херсоном і запускають велику кількість FPV-дронів на ділянці фронту вздовж річки Дніпро.

1 травня Владислав Волошин повідомляв, що в Херсонській області солдати ЗС РФ готуються до форсування Дніпра та намагаються захопити острів Бугаз, щоб створити для цього плацдарм, проте спроби лишаються марними.