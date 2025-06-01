Партизаны на оккупированной Донетчине устроили диверсию на железной дороге, куда РФ напрямую перебрасывала оружие
Партизаны повредили логистику россиян на новом участке железной дороги Волноваха — Мариуполь, который построили оккупанты: сюда ВС РФ перебрасывали технику и боеприпасы непосредственно на линию фронта, обходя Крымский мост.
Об атаке партизан по важному объекту российской логистики в Донецкой области рассказали в Telegram-канале движения "АТЕШ" под утро 1 июня.
Сообщается, что агенты движения совершили успешную диверсию, в ходе которой вывели релейный шкаф на железнодорожном пути на территории оккупированной Донецкой области. Диверсия произошла путем поджога.
По данным активистов движения, этот участок железнодорожного сообщения является ключевым элементом новой железнодорожной ветки Таганрог — Мариуполь. Ее россияне "поспешно запустили" с целью переброски топлива, техники и боеприпасов непосредственно на линию соприкосновения, в обход дороги через Крымский мост.
"Она (железнодорожная ветка — ред.) позволяет поставлять грузы из Ростова быстрее и с меньшими рисками", — утверждают партизаны.
Диверсия, которую совершили партизаны в Донецкой области, навредит россиянам тем, что дезорганизует поставки ресурсов для войска, а также "повысит уязвимость российской армии".
Ранее участники движения "АТЕШ" отмечали, что каждая диверсия, даже на небольших объектах России, создает препятствия для логистики ВС РФ, а также влияет на боеспособность и снабжение российских войск.
"Мы продолжаем бить по критически важным объектам врага. Каждый удар снижает их боеспособность", — отмечают партизаны.
Железная дорога Таганрог — Мариуполь: что известно
О том, что россияне планируют создать новое железнодорожное сообщение на оккупированной Донетчине, стало известно еще в июне 2024 года. Аналитики DeepState сообщали, что сообщение позволит россиянам осуществлять железнодорожное движение из Таганрога и Ростова в Мариуполь. По данным аналитиков, оно должно было стать еще одним путем переброски войск в альтернативу дорожному сообщению, с которым у россиян возникают трудности.
Напомним, 27 мая активисты движения "АТЕШ" рассказали об успешной диверсии на железной дороге в Тульской области России, из-за чего россиянам были затруднены поставки оружия.
Также 24 мая партизаны "АТЕШ" сообщили, что добрались до штаба Южного округа ВС РФ в Ростове, который является одним из ключевых военных объектов Кремля.