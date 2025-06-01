Партизаны на оккупированной Донетчине устроили диверсию на железной дороге, куда РФ напрямую перебрасывала оружие

Партизаны повредили логистику россиян на новом участке железной дороги Волноваха — Мариуполь, который построили оккупанты: сюда ВС РФ перебрасывали технику и боеприпасы непосредственно на линию фронта, обходя Крымский мост.

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Об атаке партизан по важному объекту российской логистики в Донецкой области рассказали в Telegram-канале движения "АТЕШ" под утро 1 июня.

Сообщается, что агенты движения совершили успешную диверсию, в ходе которой вывели релейный шкаф на железнодорожном пути на территории оккупированной Донецкой области. Диверсия произошла путем поджога.

"АТЕШ" | диверсия партизан в Донецкой области Фото: АТЕШ / Telegram

По данным активистов движения, этот участок железнодорожного сообщения является ключевым элементом новой железнодорожной ветки Таганрог — Мариуполь. Ее россияне "поспешно запустили" с целью переброски топлива, техники и боеприпасов непосредственно на линию соприкосновения, в обход дороги через Крымский мост.

"Она (железнодорожная ветка — ред.) позволяет поставлять грузы из Ростова быстрее и с меньшими рисками", — утверждают партизаны.

Диверсия, которую совершили партизаны в Донецкой области, навредит россиянам тем, что дезорганизует поставки ресурсов для войска, а также "повысит уязвимость российской армии".

Ранее участники движения "АТЕШ" отмечали, что каждая диверсия, даже на небольших объектах России, создает препятствия для логистики ВС РФ, а также влияет на боеспособность и снабжение российских войск.

"Мы продолжаем бить по критически важным объектам врага. Каждый удар снижает их боеспособность", — отмечают партизаны.

Железная дорога Таганрог — Мариуполь: что известно

О том, что россияне планируют создать новое железнодорожное сообщение на оккупированной Донетчине, стало известно еще в июне 2024 года. Аналитики DeepState сообщали, что сообщение позволит россиянам осуществлять железнодорожное движение из Таганрога и Ростова в Мариуполь. По данным аналитиков, оно должно было стать еще одним путем переброски войск в альтернативу дорожному сообщению, с которым у россиян возникают трудности.

Напомним, 27 мая активисты движения "АТЕШ" рассказали об успешной диверсии на железной дороге в Тульской области России, из-за чего россиянам были затруднены поставки оружия.

Также 24 мая партизаны "АТЕШ" сообщили, что добрались до штаба Южного округа ВС РФ в Ростове, который является одним из ключевых военных объектов Кремля.