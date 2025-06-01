Обвал мостов и взрывы: за ночь на российской железной дороге произошли три инцидента (фото, видео)

В российском Брянске железнодорожный мост упал на пассажирский поезд, в Курской области товарный поезд сошел с рельсов, а возле оккупированного Мелитополя был взорван поезд с топливными цистернами.

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Об этом пишет Фокус.

Сегодня ночью на 48-м км трассы Тросна-Калиновка в Железногорском районе Курской области России во время движения грузового локомотива произошел обвал моста. Тепловоз и три вагона упали на автомобильную дорогу под мостом, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

Бригада машинистов была доставлена в больницу. По предварительной информации, у одного из машинистов тепловоза повреждены ноги.

Российский Telegram-канал 112 сообщает, что причиной обрушения железнодорожного моста под Курском стал подрыв. Неизвестные заложили 2 заряда взрывчатого вещества на опору и под полотно, метров за 30 до начала моста. В результате взрыва, один из пролетов рухнул на автодорогу и первая часть локомотива пошла вниз, а вторая зависла над провалом.

Перед этим в Выгоничском районе Брянской области рухнул мост, в который врезался пассажирский поезд. По информации губернатора региона Александра Богомаза, в результате происшествия погибли семь человек, ранения получили 69 человек. Госпитализированы 47 человек, в том числе трое детей. Чиновник заявил, что мост был взорван.

Взрыв под Мелитополем

Ночью 31 мая на железнодорожном участке вблизи временно оккупированного населенного пункта Акимовка Мелитопольского района Запорожской области был взорван военный товарный поезд российских захватчиков, который двигался в сторону временно оккупированного Крыма.

По информации Главного управления разведки МОУ, в результате взрыва на железнодорожном полотне поезд с топливными цистернами и товарными вагонами пошел под откос.

Таким образом, как отмечается, ключевая логистическая артерия россиян на оккупированных территориях Запорожской области и Крыма была нарушена.

Напомним, вечером 31 мая в Брянской области рухнул автомобильный мост, по которому в это время проезжала фура. В рухнувший путепровод врезался пассажирский поезд "Москва — Климов".

Также Фокус писал, что на участке железной дороги Волноваха — Мариуполь партизаны вывели из строя релейный шкаф. Этим путем ВС РФ перебрасывали технику и боеприпасы непосредственно на линию фронта, обходя Крымский мост.