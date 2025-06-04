"Промарковане хрестом на світлині з Малюком": стало відомо місце в літаках, куди били дрони СБУ

Українські дрони під час нальоту на російські літаки в межах операції СБУ "Павутина" цілилися в конкретно визначені місця. Їхнє завдання було не просто пошкодити літак, а завдати йому якомога більшої шкоди.

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Такого висновку дійшли аналітики розвідувального проєкту In Factum.

Вони ретельно вивчили відео влучань по російських літаках та світлини, які опублікувала Служба безпеки України і визначили, що українські дрони били у чітко визначені місця, зокрема, у центральний паливний бак фюзеляжу.

"Ту-22М3 били саме в те місце, яке було промарковане червоним хрестом на світлині з Малюком — Центральний паливний бак фюзеляжу", — йдеться в повідомленні.

Також військовий експерт Агіль Рустамзаде відзначає, що дрони СБУ атакували саме ті місця, пошкодження яких виводить літаки з ладу.

"Близько 20 років тому я старший лейтенант показував групам спецназу, куди треба закладати вибухівку або стріляти зі зброї, щоб привести літак у непридатний стан. Це були місця розташування паливних баків. Увага на нижній частині фото. Там позначені місця розташування основних паливних баків на Ту-22М3 та Ту-95", — написав він.

Також розслідувачі заявили, що українські дрони також пошкодили антени розвідувальних літаків Ан-50.

"Ураження А-50 (AWACS) дійсно були. Щонайменше антени двох А-50 були уражені", — зазначається в публікації.

Операція СБУ "Павутина": що відомо

1 червня стало відомо, що дрони СБУ атакували 4 російські військові аеродроми. Безпілотники вилітали з припаркованих фур і били по літаках на аеродромах.

Пізніше на порталі Defense Express назвали модель дронів, якими завдавалися удари по авіабазах РФ 1 червня.

4 червня СБУ показала ексклюзивні відеокадри, на яких зафіксовано результати атаки по військових літаках РФ. Матеріали демонструють успішне ураження ворожої авіації в межах ретельно спланованої спецоперації.