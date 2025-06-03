Стамбульський тупик: коли у перемовному процесі щодо миру в Україні очікувати зрушень

За підсумками другого раунду прямих перемовин Києва та Москви в аспектах припинення бойових дій та мирної угоди сторонам просунутися не вдалося ні на крок. Якими виглядають подальші перспективи дипломатичного врегулювання, з’ясовував Фокус.

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Очільник української делегації на перемовинах у Стамбулі, глава МОУ Рустем Умєров заявив, що оскільки РФ оприлюднила свій "меморандум" лише під час зустрічі сторін 2 червня, ситуація виглядає так, наче росіяни тягнуть час. "Наші документи були передані заздалегідь. Натомість "меморандум" від РФ з’явився лише під час зустрічі. Що створило передумови, щоб ця зустріч не дала тих результатів, які потрібні для закінчення війни. Виглядає так, що росіяни знову тягнуть час, намагаючись створити картинку дипломатії для США без реальних дій. Єдиним прогресом на перемовинах є звільнення українських людей з полону. Україна також запропонувала провести зустріч на рівні лідерів до кінця червня. Якщо ж і це — спроба затягнути час, то відповідь має бути одна: жорсткіші міжнародні санкції", — акцентував міністр оборони.

Якими умовами на зустрічі у Стамбулі обмінялися сторони

Нинішня зустріч між делегаціями України та РФ, яка тривала трохи більше години, стала другою із 16 травня. За підсумками переговорів у Стамбулі українська та російська делегації домовилися про черговий обмін "всіх на всіх" важкопоранених і молодих військовослужбовців віком до 25 років.

Невдовзі після завершення стамбульського саміту росЗМІ опублікували текст російського "меморандуму про мирне врегулювання" з пропозиціями щодо припинення вогню. Серед них — нейтральний статус України, визнання російської мови державною тощо.

Рустем Умєров: "Виглядає так, що росіяни знову тягнуть час, намагаючись створити картинку дипломатії для США без реальних дій" Фото: Getty Images

На припинення вогню, якого добивається Київ, Москва готова погодитися лише у двох випадках. Перший — негайне відведення українських військ із Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей на узгоджену з Росією відстань. Альтернатива, за версією Кремля, — повна відмова України від зовнішньої військової підтримки, зупинення мобілізації, скасування воєнного стану та проведення виборів президента і парламенту.

Переважну більшість з цих вимог Росія озвучувала і раніше — Україна відповідала на них однозначною відмовою. У своєму меморандумі Київ наполягає на тому, що не погоджуватиметься на нейтралітет, обмеження ЗСУ та визнання суверенітету Росії над своїми територіями. Україна також виступає за повне припинення вогню, гарантії безпеки за участю міжнародної спільноти, після чого готова сприяти поетапному зняттю санкцій із Росії — з можливістю поновлення.

За підсумками стамбульської зустрічі 2 червня Україна запропонувала Москві розпочати підготовку до перемовин на найвищому — президентському рівні. Зокрема, Київ прагне провести очну зустріч Зеленського та Путіна наприкінці червня з можливою участю Дональда Трампа. Турецька сторона, яка виступає посередником, вже висловила сподівання, що тристоронню зустріч вдасться організувати або в Стамбулі, або в Анкарі.

Коли Путін може зважитися на конструктивні мирні перемовини

Російсько-українська війна, незалежно від кількості перемовних раундів чи то пак зустрічей на будь-яких рівнях, триватиме доти, доки Путін віритиме у свою воєнну перемогу, переконаний політолог Олександр Кочетков. "Станом на сьогодні не лише Путін вірить у вірогідність перемоги РФ, а й Трамп вважає, що Росія перемагає, оскільки хоч повільно і з великим втратами, але просувається на фронті — по сто метрів, по кілометру, але просувається. І допоки ми не зупинимо росіян саме на фронті і не розпочнеться зворотній процес, Путін не буде вести конструктивні переговори, максимально затягуючи натомість час. Лише тоді, коли РФ почне втрачати окуповані території, Путін почне мінімізувати збитки. А поки росіяни наступають, імітаційно-переговорні ігри триватимуть", — зазначає експерт у розмові з Фокусом.

РосЗМІ опублікували текст російського "меморандуму про мирне врегулювання" з пропозиціями щодо припинення вогню. Серед них — нейтральний статус України, визнання російської мови державною Фото: Getty Images

Констатувавши, що наразі не проводяться реальні перемовини щодо припинення бойових дій, політолог підкреслив: "Ми є свідками гри у те, хто більше сподобається Трампу і переконає його в тому, що саме він прагне досягнення миру. Демонстрація Україною своєї готовності до миру і неготовності РФ — це і є ключовий сенс усіх цих стамбульських зустрічей. Тобто перемовини проводяться точно не для зближення позицій, які є взаємовиключними. Навіть Трамп не буде нас вмовляти, щоб ЗСУ залишили території, які РФ навіть не вдалося захопити".

Експерт прогнозує, що "реалістичні, а не фантастичні мирні меморандуми" з’являться ближче до зими і тоді ж стартують "прагматично-приземлені" перемовини щодо мирного врегулювання. До цього часу, на думку політолога, президент США не буде запроваджувати до РФ більш жорсткі санкції.

Українська делегація на переговорах у Стамбулі Фото: Getty Images

"Трамп, заразившись імітаційним вірусом РФ, щось таки запровадить, але до реально болючих санкцій, які призведуть до зупинки тіньового танкерного флоту РФ, справа не дійде. І наша ключова проблема в тому, що Трамп зараз вірить, що Росія вже перемагає", — підсумовує Олександр Кочетков.

Скільки ще росіяни тягнутимуть час у мирних перемовинах

Своєю чергою виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов у розмові з Фокусом акцентує: "Як би нам не хотілося розгледіти позитив конкретно в кейсі припинення вогню — його за підсумками перемовин у Стамбулі 2 червня не можна відшукати днем з вогнем. Тому цілком погоджуюся з оцінкою голови української делегації пана Умєрова, який каже, що Росія тягне час. Для росіян важливо, щоб одночасно з імітаційним переговорним процесом тривала війна, а відтак — не посилювалися антиросійські санкції з боку передусім Сполучених Штатів. І у якості приманки для Трампа, аби тримати його на контрольованому гачку, Кремль використовує чутливі гуманітарні речі: обмін полоненими, тілами, повернення дітей і так далі".

Висунення Росією неприйнятних умов, які Київ "не може апріорі прийняти", експерт вважає спланованою стратегією Москви, яка, використовуючи питання людських доль, створює ілюзію руху на шляху мирного врегулювання, "хоча насправді відбувається біг на місці".

Рустем Умєров: "Єдиним прогресом на перемовинах є звільнення українських людей з полону" Фото: Getty Images

"США мають прислухатися до президента Франції пана Макрона, який сказав, що, мовляв, усі ці перемовини — це, звісно, окей, але має бути чіткий дедлайн для того, щоб Росія врешті погодилася на повне і безумовне припинення вогню. Ну, а якщо не погодиться — мають бути вжиті негайні наслідки. Тільки з урахуванням цих параметрів, вважаю, можливий серйозний рух у напрямку миру. В іншому випадку спостерігатимемо за безкінечними дипломатичними хороводами", — зауважує Олександр Леонов.

Ймовірну зустріч в трикутнику Зеленський-Трамп-Путін, якої домагається офіційний Київ, політолог вважає малоймовірною. Підштовхнути РФ до згоди на перемовини на найвищому рівні, переконаний експерт, можуть американські санкції з 500% митами, з введенням яких Дональд Трамп не поспішає. Якщо президент США таки увімкне зелене світло відповідному законопроєкту авторства республіканців Грема-Блюменталя, констатує експерт, Путін буде змушений сідати на перемовний стіл. Олександр Леонов припустив, що реальних зрушень на перемовно-мирному треку щонайменше до осені очікувати не варто.

Тим часом заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що метою мирних переговорів з Україною у Стамбулі насправді є "забезпечення швидкої та повної перемоги Росії". Саме у цьому, за його словами, полягає увесь сенс російського меморандуму.