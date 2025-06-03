ЗС РФ наступають на Донеччині: ворог просунувся в районі Часового Яру та Багатиря, — DeepState

Наступ ЗС РФ активізувався біля Часового Яру в Донецькій області. Росіяни просунулися біля самого міста та у бік села Маркового, а також у районі Одрадного та в Андріївці неподалік села Багатир на Новопавлівському напрямку.

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Про це повідомляють уранці 3 червня аналітики DeepState.

Ситуація біля Часового Яру станом на 2 червня за даними DeepState Фото: скриншот

За даними мапи DeepState, протягом 1-2 червня ворог просунувся на північ від Часового Яру та підступився зі сходу до Маркового. Крім того, окупанти зайшли на території західніше Андріївки та на південний схід від Одрадного.

Наступ ЗС РФ у Донецькій області: інформація Генштабу

Генеральний штаб ЗСУ станом на 8:00 3 червня повідомляв про 22 російські штурмові атаки протягом минулої доби на Новопавлівському напрямку біля населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Одрадне, Новосілка, Вільне Поле, Зелене Поле, Новопіль, а також у бік Новоукраїнки та Комара.

Ситуація біля cела Багатир у Донецькій області станом на 2 червня за даними DeepState Фото: скриншот

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили шість штурмів противника у бік Білої Гори та Курдюмівки.

Наступ ЗС РФ у Донецькій області: що відомо

Співрозмовники видання "Українська правда" у військових колах 2 червня розповіли, що росіяни в Донецькій області планують за літо піти на Дружківку та Костянтинівку. Для цього окупанти намагатимуться утримати контроль над позиціями на дорозі між Костянтинівкою і Покровськом.

Видання Forbes 30 травня писало, що битва за Часів Яр є критично важливою у російсько-українській війні, та активізація росіян на цьому напрямку свідчить про їхню підготовку до літнього наступу.

Оглядачі "Мілітарного" 28 травня публікували відео боїв у Багатирі, де українські військові вибили окупантів із житлових будинків.