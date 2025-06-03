ВС РФ наступают в Донецкой области: враг продвинулся в районе Часового Яра и Богатыря, — DeepState

Наступление ВС РФ активизировалось возле Часового Яра в Донецкой области. Россияне продвинулись возле самого города и в сторону села Марково, а также в районе Одрадного и в Андреевке недалеко от села Богатырь на Новопавловском направлении.

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Об этом сообщают утром 3 июня аналитики DeepState.

Ситуация возле Часового Яра по состоянию на 2 июня по данным DeepState Фото: скриншот

По данным карты DeepState, в течение 1-2 июня враг продвинулся на север от Часового Яра и подступился с востока к Марковому. Кроме того, оккупанты зашли на территории западнее Андреевки и на юго-восток от Отрадного.

Наступление ВС РФ в Донецкой области: информация Генштаба

Генеральный штаб ВСУ по состоянию на 8:00 3 июня сообщал о 22 российских штурмовых атаках в течение минувших суток на Новопавловском направлении возле населенных пунктов Константинополь, Богатырь, Отрадное, Новоселка, Свободное Поле, Зеленое Поле, Новополь, а также в сторону Новоукраинки и Комара.

Ситуация возле села Багатир в Донецкой области по состоянию на 2 июня по данным DeepState Фото: скриншот

На Краматорском направлении Силы обороны отбили шесть штурмов противника в сторону Белой Горы и Курдюмовки.

Наступление ВС РФ в Донецкой области: что известно

Собеседники издания "Украинская правда" в военных кругах 2 июня рассказали, что россияне в Донецкой области планируют за лето пойти на Дружковку и Константиновку. Для этого оккупанты будут пытаться удержать контроль над позициями на дороге между Константиновкой и Покровском.

Издание Forbes 30 мая писало, что битва за Часов Яр является критически важной в российско-украинской войне, и активизация россиян на этом направлении свидетельствует об их подготовке к летнему наступлению.

Обозреватели "Милитарного" 28 мая публиковали видео боев в Богатыре, где украинские военные выбили оккупантов из жилых домов.