Ожесточенные бои в Богатыре: бойцы Сил обороны выбили противника из застройки (видео)

Украинские военные из 33-й отдельной механизированной бригады отбили попытку российских сил закрепиться в селе Богатырь Донецкой области. Пехотинцы выбили оккупантов из жилых домов и продолжают систематическую зачистку подвалов, укрытий и зданий, где оккупанты пытались устроить опорные пункты.

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Об этом 28 мая сообщили обозреватели “Милитарного”, опубликовав видео кадры ближнего боя с россиянами.

«Русская пропаганда уверяет в захвате села, но почему там развевается сине-жёлтое знамя, оккупантам объяснить трудно», — цитируют слова бойцов 33-й ОМБр.

По данным украинской стороны, населенный пункт остается под полным контролем подразделений Сил обороны. Однако российские войска продолжают оказывать давление на этом участке фронта, используя преимущественно пехотные подразделения. Зачастую враг действует малыми мобильными группами на мотоциклах, стремясь зайти в село, закрепиться в домах и создать базу для дальнейшего продвижения.

Стратегическое значение Богатыря

Населенный пункт Богатырь находится всего в 7,64 км от административной границы с Днепропетровской областью. Это направление считается одним из ключевых на Новопавловском участке фронта, где плотность застройки крайне низка, а населённые пункты разбросаны посреди степей. Такая география вынуждает оккупационные силы концентрировать усилия на точечных операциях, в том числе в Богатыре.

Карта боевых действий у населенного пункта Богатырь Фото: deepstatemap.live

Несмотря на небольшие размеры, населённый пункт давно рассматривается российским командованием как плацдарм для продвижения к границе Днепропетровской области.

Напомним, в середине мая противник уже предпринимал попытку штурма в этом районе, используя бронетехнику, однако атака была отражена.