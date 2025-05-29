Запеклі бої в Багатирі: бійці Сил оборони вибили противника із забудови (відео)

Українські військові з 33-ї окремої механізованої бригади відбили спробу російських сил закріпитися в селі Багатир Донецької області. Піхотинці вибили окупантів із житлових будинків і продовжують систематичну зачистку підвалів, укриттів і будівель, де окупанти намагалися влаштувати опорні пункти.

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Про це 28 травня повідомили оглядачі "Мілітарного", опублікувавши відео кадри ближнього бою з росіянами.

"Російська пропаганда запевняє в захопленні села, але чому там майорить синьо-жовтий стяг, окупантам пояснити важко", — цитують слова бійців 33-ї ОМБр.

За даними української сторони, населений пункт залишається під повним контролем підрозділів Сил оборони. Однак російські війська продовжують чинити тиск на цій ділянці фронту, використовуючи переважно піхотні підрозділи. Найчастіше ворог діє малими мобільними групами на мотоциклах, прагнучи зайти в село, закріпитися в будинках і створити базу для подальшого просування.

Стратегічне значення Багатиря

Населений пункт Багатир розташований усього за 7,64 км від адміністративного кордону з Дніпропетровською областю. Цей напрямок вважається одним із ключових на Новопавлівській ділянці фронту, де щільність забудови вкрай низька, а населені пункти розкидані посеред степів. Така географія змушує окупаційні сили концентрувати зусилля на точкових операціях, зокрема в Богатирі.

Карта бойових дій біля населеного пункту Богатир Фото: deepstatemap.live

Незважаючи на невеликі розміри, населений пункт давно розглядається російським командуванням як плацдарм для просування до кордону Дніпропетровської області.

Нагадаємо, в середині травня противник уже робив спробу штурму в цьому районі, використовуючи бронетехніку, однак атаку було відбито.