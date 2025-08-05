США и НАТО создали новый механизм военной помощи Украине PURL: какое оружие в первой партии

Министр обороны Денис Шмыгаль объявил о новой программе военной помощи Украине, которую создали Соединенные Штаты Америки и НАТО. Программа называется Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Согласно новым договоренностям регулярно будет идти оружие на сумму 500 млн долл.

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Новую программу военной помощи Украине создали для того, чтобы оружие поступало быстро и в большом количестве, написал Шмыгаль в Telegram-канале. Речь идет о том, что от США можно получить военную технику, средства поражения и т.д., которые будут покупаться странами-членами НАТО. Покупка будет происходить на регулярной основе, уточнил чиновник.

Сообщение Шмыгаля появилось вечером 4 августа. Министр описал процедуру оказания помощи, которая будет состоять из четырех этапов.

Украина регулярно формирует запрос на оборудование и боеприпасы. Запрос утверждает верховным главнокомандующим сил НАТО в Европе (SACEUR). С 4 июля эту должность занимает Алексус Гринкевич. Страна-член НАТО (одна или несколько) соглашается профинансировать закупку [или предоставить] необходимого вооружения. Оружие и боеприпасы будут поступать в Украину благодаря логистике Североатлантического альянса — через механизм NATO Security Assistance and Training to Ukraine (NSATU).

Министр обороны сообщил, что в рамках нового механизма военной помощи уже есть договоренность с Нидерландами. Ориентировочная дата поступления оружия не объявляется.

"Нидерланды взяли на себя финансирование первого пакета помощи на сумму 500 млн евро, и ожидается, что поставки оружия состоятся уже вскоре", — написал Шмыгаль.

Военная помощь — Шмыгаль о программе PURL Фото: Скриншот

Военная помощь Украине — детали

Агентство Reuters пообщалось с тремя неназванными источниками в Европе и рассказало детали о программе военной помощи Украине PURL. Собеседники агентства объяснили, что Украина будет формировать список потребностей на ориентировочную сумму 500 млн долл. Это будет происходить регулярно: не указано, идет ли речь о ежемесячном списке, реже или чаще. Союзники по альянсу будут решать, кто выделит деньги или отдаст собственное оружие. Согласно данным источника, НАТО планирует предоставить помощь на 10 млрд долл. (не указано, за какой период).

"Непонятно, в течение каких сроков они надеются поставить оружие. Это отправная точка, и это амбициозная цель, к которой мы стремимся. Нам нужен такой объем", — написало Reuters со ссылкой на европейского чиновника.

4 августа агентство сообщило о первой реализации механизма PURL для военной помощи Украине. Выяснилось, что заявление Нидерландов о закупке оружия на 500 млн евро (568 млрд долл.) состоится именно в рамках идеи США и НАТО. Речь идет об американском вооружении, в том числе — о "деталях и ракетах Patriot", заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс. В штаб-квартире альянса уточнили, что поставки состоятся "очень быстро, в ближайшие недели, но иногда даже раньше".

Отметим, 4 августа Фокус писал о блокировании помощи Украине, которую обсуждали в ЕС. Блокировку осуществляет Венгрия, а речь идет о сумме в 6,6 млрд евро (60% от помощи НАТО по программе PURL).

Напоминаем, 1 августа Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине и о предоставлении двух установок Patriot: Фокус рассказал, в каком состоянии ЗРК.