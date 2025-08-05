США та НАТО створили новий механізм військової допомоги Україні PURL: яка зброя у першій партії

Міністр оборони Денис Шмигаль оголосив про нову програму військової допомоги Україні, яку створили Сполучені Штами Америки та НАТО. Програма називається Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Відповідно до нових домовленостей регулярно ітиме зброя на суму 500 млн дол.

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Нову програму військової допомоги Україні створили для того, щоб зброя надходила швидко та у великій кількості, написав Шмигаль у Telegram-каналі. Ідеться про те, що від США можна отримати військову техніку, засоби ураження тощо, які купуватимуться країнами-членами НАТО. Купівля відбуватиметься на регулярній основі, уточнив посадовець.

Допис Шмигаля з'явився увечері 4 серпня. Міністр описав процедуру надання допомоги, яка складатиметься з чотирьох етапів.

Україна регулярно формує запит на обладнання та боєприпаси. Запит затверджує верховним головнокомандувачем сил НАТО в Європі (SACEUR). З 4 липня цю посаду займає Алексус Гринкевич. Країна-член НАТО (одна або кілька) зголошується профінансувати закупівлю [або надати] необхідного озброєння. Зброя та боєприпаси надходитимуть в Україну завдяки логістиці Північноатлантичного альянсу — через механізм NATO Security Assistance and Training to Ukraine (NSATU).

Міністр оборони повідомив, що у рамках нового механізму військової допомоги вже є домовленість з Нідерландами. Орієнтовна дата надходження зброї не оголошується.

"Нідерланди взяли на себе фінансування першого пакета допомоги на суму 500 млн євро, і очікується, що поставки зброї відбудуться вже незабаром", — написав Шмигаль.

Військова допомога - Шмигаль про програму PURL Фото: Скриншот

Військова допомога Україні — деталі

Агентство Reuters поспілкувалось з трьома неназваними джерелами у Європі й розповіло деталі про програму військової допомоги Україні PURL. Співрозмовники агентства пояснили, що Україна формуватиме список потреб на орієнтовну суму 500 млн дол. Це відбуватиметься регулярно: не вказано, чи ідеться про щомісячний список, чи рідше, чи частіше. Союзники по альянсу вирішуватимуть, хто даватиме гроші або віддасть власну зброю. Згідно з даними джерела, НАТО планує надати допомогу на 10 млрд дол. (не вказано, за який період).

"Незрозуміло, протягом яких термінів вони сподіваються поставити зброю. Це відправна точка, і це амбітна мета, до якої ми прагнемо. Нам потрібен такий обсяг", — написало Reuters з посиланням на європейського чиновника.

4 серпня агентство повідомило про перше втілення механізму PURL для військової допомоги Україні. З'ясувалось, що заява Нідерландів про закупівлю зброї на 500 млн євро (568 млрд дол.) відбудеться саме в рамках ідеї США та НАТО. Ідеться про американське озброєння, у тому числі — про "деталі та ракети Patriot", заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс. У штаб-квартирі альянсу уточнили, що постачання відбудеться "дуже швидко, найближчими тижнями, але іноді навіть раніше".

Зазначимо, 4 серпня Фокус писав про блокування допомоги Україні, яку обговорювали у ЄС. Блокування здійснює Угорщина, а ідеться про суму в 6,6 млрд євро (60% від допомоги НАТО за програмою PURL).

Нагадуємо, 1 серпня Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні й про надання двох установок Patriot: Фокус розповів, у якому стані ЗРК.