Військова допомога Україні в ЄС заблокована через позицію Угорщини, — Жозеп Боррель

Військова допомога Європейського Союзу для України з початку року залишалася замороженою через позицію Угорщини, яка блокувала виділення коштів і впливала на подальше впровадження санкцій проти Росії.

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Колишній глава європейської комісії Жозеп Боррель повідомив, що ця ситуація сталася через позицію Будапешта, який також може призупинити введення санкцій проти Росії, передає видання EUobserver.

За його словами, санкції в Євросоюзі ухвалюються одноголосно, і зміна цього правила вимагає змін до договорів, яких наразі не планується. Так, з початку року ЄС не надавав Україні нової військової допомоги, а 6,6 мільярда євро з Європейського фонду миру залишаються заблокованими через позицію Угорщини. Надалі всі домовленості мають бути двосторонніми, тому у разі відмови Угорщини від санкцій їх неможливо буде поновити.

Також, Жозеп Боррель розповів, що Угорщина заблокувала низку пропозицій щодо санкцій, зокрема обмежила їх застосування проти ізраїльських поселенців та ХАМАС до близько 20 осіб, хоча наявні чіткі докази. Для порівняння, санкції проти тисяч осіб у Росії вводилися за меншу кількість підстав.

"Багато держав-членів просто не хочуть запроваджувати санкції проти Ізраїлю. Така реальність", — розповів він.

Коли завершиться війна і чи зможе ЄС замінити США в підтримці України

Щодо перспектив швидкого завершення війни в Україні, колишній глава європейської комісії в інтерв'ю пояснив, що війна навряд закінчиться найближчим часом. На його думку, російський президент Володимир Путін не поспішає і має достатні людські ресурси для тривалої війни, тоді як Україна має обмежений кадровий потенціал. Росія досі отримує підтримку від Китаю у вигляді матеріалів для виробництва зброї, а також можливе залучення північнокорейських солдатів і військової техніки.

"Але Росія не виграла цю війну, бо Зеленський все ще в Києві. Вона також не програла, бо її не витіснили з окупованих територій. А Україна знаходиться в протилежній ситуації — вона не перемогла, бо Росія все ще там, але й не програла. І цей глухий кут значною мірою залежатиме від здатності обох сторін витримати — і особливо від нашої готовності допомогти", — зауважив Жозеп Боррель.

Зрештою, головним викликом для європейського суспільства є питання, чи зможе ЄС у разі припинення американської підтримки компенсувати її та продовжувати допомагати Україні на належному рівні.

Раніше Фокус цитував міністра закордонних справ Угорщини Петра Сійярто, який заявив, що Угорщина не братиме участі, якщо США офіційно звернуться до Євросоюзу з ініціативою закуповувати американську зброю для України.

Окрім цього, президент США Дональд Трамп висловив сподівання на припинення вогню між Україною та Росією та досягнення сталого миру. Виконувач обов’язків заступника постійного представника США при ООН Джон Келлі повідомив, що у двох воюючих країн залишився час до 8 серпня для досягнення домовленостей.