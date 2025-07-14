"Угорські гроші": у Будапешті поставили крапку в питанні фінансування закупівель зброї для ЗСУ

Якщо США офіційно звернуться до Євросоюзу з ініціативою закуповувати американську зброю для України, Угорщина не братиме в цьому участі.

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Крім фінансування, країна також не має наміру надавати зброю або солдатів, заявив на пресконференції міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє "Суспільне".

"Я хотів би наголосити, що угорські гроші, угорську зброю та угорських солдатів не буде направлено в Україну. Нічого туди направлено не буде", — запевнив глава зовнішньополітичного відомства.

Водночас він упевнений, що постачання озброєння не суперечить мирним ініціативам президента США Дональда Трампа, оскільки, сказав Сійярто, "ніхто не зробив для миру в Україні стільки, скільки Трамп".

Він вважає, що мирні зусилля мали б більший успіх, якби "європейські та українські лідери не перешкоджали діям" глави Білого дому в останні кілька місяців.

Виступаючи перед журналістами, глава угорського МЗС назвав переговори свого російського колеги Сергія Лаврова з держсекретарем США Марко Рубіо в Куала-Лумпурі "обнадійливою новиною".

Напередодні стало відомо, що федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сподівається на закриті домовленості зі Сполученими Штатами Америки щодо систем протиповітряної оборони Patriot, які передадуть Україні. У Вашингтоні начебто підтримали цю ідею і була попередня обіцянка.

Ще 14 квітня президент Володимир Зеленський говорив, що Україна готова купити у США за $15 млрд 10 систем Patriot із фінансовою допомогою деяких європейських партнерів.

Своєю чергою єврокомісар з оборони і космосу Андрюс Кубілюс 11 липня заявив, що Єврокомісія не може купувати озброєння у США ні для України, ні для будь-якої іншої держави. Але, за його словами, це можуть робити країни-члени Євросоюзу за власною ініціативою.

Раніше Фокус писав, що Трамп уперше за час другої каденції сам схвалить пакет озброєння Україні.

Тимчасом експерти не виключають, що в Кремлі знову можуть задуматися про застосування тактичної ядерної зброї по Україні.