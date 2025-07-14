"Венгерские деньги": в Будапеште поставили точку в вопросе финансирования закупок оружия для ВСУ

Если США официально обратятся к Евросоюзу с инициативой закупать американское оружие для Украины, Венгрия не будет в этом участвовать.

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Кроме финансирования, страна также не намерена предоставлять оружие или солдат, заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает "Суспільне".

"Я хотел бы подчеркнуть, что венгерские деньги, венгерское оружие и венгерские солдаты не будут направлены в Украину. Ничего туда направлено не будет", – заверил глава внешнеполитического ведомства.

Вместе с тем он уверен, что поставки вооружения не противоречат мирным инициативам президента США Дональда Трампа, поскольку, сказал Сийярто, "никто не сделал для мира в Украине столько, сколько Трамп".

Он считает, что мирные усилия имели бы больший успех, если бы "европейские и украинские лидеры не препятствовали действиям" главы Белого дома в последние несколько месяцев.

Выступая перед журналистами, глава венгерского МИДа назвал переговоры своего российского коллеги Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио в Куала-Лумпуре "обнадеживающей новостью".

Накануне стало известно, что федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц надеется на закрытые договоренности с Соединенными Штатами Америки по системам противовоздушной обороны Patriot, которые передадут Украине. В Вашингтоне как будто поддержали эту идею и было предварительное обещание.

Еще 14 апреля президент Владимир Зеленский говорил, что Украина готова купить у США за $15 млрд 10 систем Patriot с финансовой помощью некоторых европейских партнеров.

В свою очередь еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс 11 июля заявил, что Еврокомиссия не может покупать вооружение у США ни для Украины, ни для любого другого государства. Но, по его словам, это могут делать страны-члены Евросоюза по собственной инициативе.

Ранее Фокус писал, что Трамп впервые за время второй каденции сам одобрит пакет вооружения Украине.

Тем временем эксперты не исключают, что в Кремле снова могут задуматься о применении тактического ядерного оружия по Украине.