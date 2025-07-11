Паритет пошатнулся: "отчаявшийся" Путин может ударить по Украине ядерным оружием, — The Telegraph

Бывший офицер британской армии Гэмиш де Бреттон-Гордон считает, что "отчаявшийся" президент РФ Владимир Путин может применить тактическое ядерное оружие против Украины, поскольку думает, что США не отреагируют на такой шаг.

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В колонке для The Telegraph Хэмиш де Бреттон-Гордон пишет, что Кремль с начала широкомасштабной войны в Украине постоянно угрожает ядерными ударами. По мнению британского полковника в отставке, это свидетельствует о том, что в Москве детально обдумывают этот сценарий.

"Поскольку три дня превратились в три с лишним года, они могут думать, что могут быстро уничтожить Украину тактическим ядерным оружием, и мы не отреагируем", — пишет колумнист.

Он добавляет, что ядерное сдерживание действует только при условии паритета и равновесия, которые пошатнулись после некоторых комментариев президента США Дональда Трампа по поддержке безопасности в Европе в последние месяцы.

Тактическому ядерному оружию РФ могут противостоять Франция и Британия

В то же время Гэмиш де Бреттон-Гордон отмечает, что новость о создании совместного франко-британского альянса по ядерному оружию после визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Лондон на этой неделе будет иметь значительный резонанс в Кремле. Кроме того, Великобритания ранее объявила, что покупает американский истребитель-невидимку F-35A, способный нести ядерное оружие, для перевозки тактической ядерной гравитационной бомбы B61

"С одной стороны, это имеет смысл. Маловероятно, что Великобритания запустила бы ракету "Трайдент", которая в сто раз мощнее российского тактического ядерного оружия, в такой ситуации. Понадобится какой-то ответ, не связанный с развязыванием Армагеддона, — и именно такой ответ становится все более правдоподобным", — считает британский бывший офицер.

Соглашение между Францией и Великобританией может освободить страны от контроля США над тактическим ядерным оружием. Также это даст Путину сигнал о том, что французская армия может нанести тактический ядерный удар по российской армии, если он применит собственное оружие против Украины, пишет де Бреттон-Гордон.

"Эта вероятность вселит в него страх, поскольку это не просто армия вторжения, это фактически вся российская армия и основа его власти", — отмечает полковник в отставке.

Ядерное оружие РФ: Путин обновил доктрину

В ноябре 2024 года Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России, в которой были уточнены угрозы, которые могут быть основанием для использования ядерного оружия. Среди них были в частности нападение на Беларусь, агрессия со стороны неядерных государств при поддержке ядерных и массированные воздушные атаки.

Напомним, шведский телеканал SVT 16 июня сообщал на основании анализа спутниковых снимков, что РФ модернизирует базы ядерного оружия у границ с европейскими странами.

Стратегический аналитик военной разведки Ребекка Коффлер в колонке для издания The Telegraph от 11 июля писал, что у президента США Дональда Трампа есть "особое оружие" против Кремля, которого может не выдержать российская экономика.