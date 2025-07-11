Паритет похитнувся: "зневірений" Путін може вдарити по Україні ядерною зброєю, — The Telegraph

Колишній офіцер британської армії Геміш де Бреттон-Гордон вважає, що "зневірений" президент РФ Володимир Путін може застосувати тактичну ядерну зброю проти України, оскільки думає, що США не відреагують на такий крок.

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У колонці для The Telegraph Геміш де Бреттон-Гордон пише, що Кремль від початку широкомасштабної війни в Україні постійно погрожує ядерними ударами. На думку британського полковника у відставці, це свідчить про те, що в Москві детально обмірковують цей сценарій.

"Оскільки три дні перетворилися на три з гаком роки, вони можуть думати, що можуть швидко знищити Україну тактичною ядерною зброєю, і ми не відреагуємо", — пише колумніст.

Він додає, що ядерне стримування діє лише за умови паритету та рівноваги, які похитнулися після деяких коментарів президента США Дональда Трампа щодо підтримки безпеки в Європі в останні місяці.

Тактичній ядерній зброї РФ можуть протистояти Франція і Британія

Водночас Геміш де Бреттон-Гордон зазначає, що новина про створення спільного франко-британського альянсу з ядерної зброї після візиту президента Франції Емманюеля Макрона до Лондона цього тижня матиме значний резонанс у Кремлі. Крім того, Велика Британія раніше оголосила, що купує американський винищувач-невидимку F-35A, здатний нести ядерну зброю, для перевезення тактичної ядерної гравітаційної бомби B61

"З одного боку, це має сенс. Малоймовірно, що Велика Британія запустила б ракету "Трайдент", яка в сто разів потужніша за російську тактичну ядерну зброю, у такій ситуації. Знадобиться якась відповідь, не пов'язана з розв'язанням Армагеддону, — і саме така відповідь стає все більш правдоподібною", — вважає британський колишній офіцер.

Угода між Францією та Великою Британією може звільнити країни від контролю США над тактичною ядерною зброєю. Також це дасть Путіну сигнал про те, що французька армія може завдати тактичного ядерного удару по російській армії, якщо він застосує власну зброю проти України, пише де Бреттон-Гордон.

"Ця ймовірність вселить у нього страх, оскільки це не просто армія вторгнення, це фактично вся російська армія та основа його влади", — зазначає полковник у відставці.

Ядерна зброя РФ: Путін оновив доктрину

В листопаді 2024 року Володимир Путін затвердив оновлену ядерну доктрину Росії, в якій було уточнено загрози, які можуть бути підставою для використання ядерної зброї. Серед них були зокрема напад на Білорусь, агресія з боку неядерних держав за підтримки ядерних і масовані повітряні атаки.

Нагадаємо, шведський телеканал SVT 16 червня повідомляв на підставі аналізу супутникових знімків, що РФ модернізує бази ядерної зброї біля кордонів із європейськими країнами.

Стратегічний аналітик військової розвідки Ребека Коффлер у колонці для видання The Telegraph від 11 липня писав, що у президента США Дональда Трампа є "особлива зброя" проти Кремля, якої може не витримати російська економіка.