"Викликають паніку": РФ модернізує бази ядерної зброї біля Європи, — ЗМІ (фото)

Росія модернізує свої бази ядерної зброї неподалік кордону з європейськими країнами. Зокрема за останні роки РФ розбудувала та вдосконалила щонайменше п'ять ядерних об'єктів поблизу Швеції.

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Одна з модернізованих росіянами ядерних баз знаходиться за 270 км від Швеції. Шведський телеканал SVT проаналізував супутникові знімки Planet Labs від травня 2025 року, на яких можна помітити склади роботів, випробувальні майданчики та огороджені залізничні станції на ядерних об'єктах РФ у Білорусі, Калінінграді (Кенігсбергу), на Кольському півострові та на архіпелазі Нова Земля.

Супутниковий знімок ядерної бази РФ в Осиповичах у 2021 році Фото: svt.se Знімок ядерного об'єкти РФ у Білорусі 21 травня 2025 року Фото: svt.se

"Ми уважно стежимо за російськими можливостями в цій галузі, — каже міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

За його словами, шведський уряд давно стежить за модернізацією п'ятьох російських ядерних баз неподалік кордонів з європейськими країнами, а також за інвестиціями Кремля у таку зброю та розробкою нової доктрини.

Згідно з новими супутниковими знімками, РФ модернізувала:

сховище ядерної зброї радянських часів за трьома шарами огорожі на базі в Осиповичах у Білорусі, де встановлюють нову вантажну для залізничного транспорту та системи протиповітряної оборони;

базу ядерної зброї у Калінінграді за 270 км від шведського територіального кордону, де звели нові будівлі, потрійний паркан і нові комунікаційні споруди (там за даними уряду Польщі зберігається близько 100 одиниць тактичної ядерної зброї);

одну з найважливіших баз РФ для ядерних випробувань на Новій Землі, де за останні роки з'явилися нові великі будівлі;

базу на Кольському півострові, де побудували близько 50 бункерів для зберігання балістичних ракет підводних човнів, а також облаштували причал для завантаження боєприпасів на субмарини.

Ядерна база РФ на архіпелагу Нова Земля в Росії 29 квітня 2025 року Фото: svt.se

РФ використовує ядерну зброю для шантажу

Міністр оборони Швеції зазначив, що російське політичне керівництво регулярно залякує світ ядерною зброєю, щоб просувати на міжнародній арені власні інтереси. За словами Пола Йонсона, з моменту повномасштабного вторгнення до України росіяни на різних політичних рівнях вдавалися до ядерних погроз понад 200 разів.

Кремль намагається перетворити страх Заходу перед ядерною війною на зброю, якою можна скористатися, зауважив старший науковий співробітник Тихоокеанського форуму та колишній експерт Північноатлантичного альянсу (НАТО) з питань політики ядерної зброї Вільям Альберк.

"Росія знає, що ці загрози викликають паніку на Заході, і саме тому вони вже 25 років експериментують з ескалацією ядерних погроз, і використовують це, щойно хочуть, щоб щось пішло по-їхньому", — пояснив науковець.

Супутниковий знімок ядерної бази РФ на Кольському півостріві в лютому 2025 року Фото: svt.se

Ядерна зброя РФ: Москва модернізує об'єкти

Фокус 29 травня розбирався, навіщо Кремль оновлює ядерні об'єкти біля кордону з Казахстаном. За словами військового експерта Павла Нарожного, Росія таким чином прагне залякувати світ та не планує дійсно застосовувати ядерну зброю.

Данські та німецькі журналісти 28 травня опублікували аналіз планів секретних ядерних об'єктів Росії, які потрапили у відкритий доступ через оприлюднення тендерної документації.

Дослідницька служба Конгресу США (CRS) 26 травня оприлюднила документ "Ядерна зброя Росії", в якому аргументувала, чому РФ залишається головною ядерною загрозою у світі. За оцінками дослідників, росіяни мають приблизно 1718 розгорнутих ядерних боєголовок на 2025 рік.