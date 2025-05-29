Сотні нових тунелів і ракети "Авангард": навіщо Кремль оновлює ядерні об"єкти

Росія модернізує пускові шахти стратегічних ракет біля кордону з Казахстаном, поблизу міста Ясний. Це відбувається на тлі виходу РФ з договору про обмеження стратегічної зброї. Навіщо Кремль оновлює ядерні об'єкти та чи загрожує це Україні — розбирався Фокус.

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Росія розпочала модернізацію ядерної інфраструктури поблизу кордону з Казахстаном, у районі міста Ясний, де оновлюють пускові шахти стратегічних ракет.

Зміни стосуються військових баз 621-го та 368-го ракетних полків, озброєних гіперзвуковими ракетами "Авангард" із ядерними боєголовками. На об’єктах уже ведуться масштабні роботи: зводять нові дороги, укриття, казарми, командні пункти, склади та підземні тунелі.

Супутникові знімки та понад два мільйони внутрішніх документів, отриманих журналістами, підтверджують масштабну перебудову військової інфраструктури. Зокрема, фіксуються закупівлі сталі, цементу, ізоляційних матеріалів, у тому числі іноземного виробництва, наприклад, від німецької компанії Knauf. Документи також свідчать, що Росія одночасно розробляла нові озброєння та будувала нові військові об’єкти.

"Цілі бази були відбудовані заново, зведені сотні нових казарм, сторожових веж, пунктів управління, складів, прориті кілометри підземних тунелів", — зазначає автор розслідування, видання Danwatch.

Документи розкривають деталі систем безпеки: триступеневі електричні загородження, бетонні укріплення, вибухозахищені двері, інфрачервоні сенсори, сейсмічні та радіаційні датчики. Також є плани об’єктів із розташуванням камер, озброєння, захисних засобів і особового складу. Експерти вважають, що ці дані створюють серйозну загрозу безпеці об’єктів.

Росія провела модернізація свої ядерних об’єктів: чим це загрожує

За словами військового експерта Павла Нарожного, Росія модернізує свої сховища ядерної зброї через те, що вони відповідають новим видам озброєнь, а саме новим носіям ядерних бомб. Одним із прикладів таких новітніх розробок експерт назвав нову надзвукову міжконтинентальну балістичну ракету "Авангард". Експерт також звернув увагу на кількісні показники російського арсеналу — приблизно йдеться про понад 400 ракет РС-24.

За словами Нарожного, така ракета спочатку виходить у космос, летить до цілі, а над нею розкривається й випускає кілька боєголовок — кожна з яких є окремою ракетою. Водночас зазначив він, союзники, зокрема США, мають засоби перехоплення таких міжконтинентальних ракет у верхніх шарах атмосфери — ще до того, як ті встигнуть випустити весь боєкомплект.

"Тому надзвичайно важливо перехопити ракету ще до розділення боєголовок — у верхніх шарах атмосфери. Для цього потрібні спеціалізовані системи, як-от американський комплекс THAAD", — каже Фокусу Нарожний.

Експерт розповів, що витік інформації про базу ракет "Авангард" виявив деталі про ці новітні розробки, про які насправді не так багато відомо.

Чи є загроза безпеки України та світу від цих ядерних об’єктів РФ

На думку Нарожного, головна мета модернізації ядерних об'єктів — це прагнення Росії залякувати світ, а не реальне бажання застосувати зброю.

"Основний принцип ядерної зброї — це стримування. Якщо ви по мені вдарите, то гарантовано всі загинуть. Тобто буде відповідь такого масштабу, яка знищить всіх. Ось така суїцидальна війна", — підкреслив експерт.

За словами військового експерта, директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, Сергія Згурця, загроза від модернізації ядерного арсеналу Росії не є критичною. Головна загроза — це саме майбутнє нарощування Росією стратегічного і тактичного ядерного озброєння. Це буде відбуватися на тлі призупинення договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, які діють між Сполученими Штатами і російською стороною, яке Росія зупинила у лютому 2023 року. Цей договір обмежував кількість стратегічного ядерного озброєння.

На думку військового експерта, після завершення договору у лютому 2026 року ситуація може змінитися.

"Тому вже наступного року, ймовірно, зросте кількість розгорнутих ракет із бойовими частинами. У такому разі можуть знадобитися нові пускові шахти, кількість яких обмежується договором — якщо в них розміщені ракети, готові до запуску", — зазначив військовий оглядач Фокусу.

Таким чином, Згурець бачить зв’язок між новими шахтами та нарощуванням ракет.

Чи змінить Росія плани ядерних сховищ після їх розкриття

Павло Нарожний зазначив, що після витоку інформації Росія, ймовірно, внесе зміни. Однак питання у тому, наскільки масштабні будуть ці зміни. У витоку були детальні плани, де розташовувались вікна, двері сховищ, які там охоронні системи, де камери стоять і так далі. Це може становити загрозу для російського ВПК. Будь-яка диверсійна група наразі може зайти на об’єкт, користуючись такими даними.

Експерт впевнений, що про перебіг самої модернізації США знало ще до публікації матеріалу журналістів завдяки своїм супутникам.

"У США є дуже розвинута супутникова розвідка, яка дозволяє відстежувати кожен етап будівництва таких об’єктів. У своєму розслідуванні данці використали комерційні супутникові знімки, а у Пентагону є власні системи з набагато ширшими можливостями", — каже експерт.

Наостанок Нарожний припустив, що Росія не будуватиме новий комплекс, але змінять системи безпеки і всього іншого, що витекло у відкритий доступ.

Нагадаємо, нещодавно дослідницька служба Конгресу США (CRS) оприлюднила доповідь, у якій представлено оновлений аналіз російських ядерних сил, військової доктрини та стратегічного курсу.

Раніше, 18 грудня 2024 року, російські ракетні війська стратегічного призначення повідомили про завершення переозброєння однієї з дивізій в Оренбурзькій області на гіперзвуковий ракетний комплекс "Авангард".