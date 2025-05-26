Понад 1700 боєголовок: чому РФ залишається головною ядерною загрозою, — аналіз CRS

Дослідницька служба Конгресу США (CRS) оприлюднила доповідь, у якій представлено оновлений аналіз російських ядерних сил, військової доктрини та стратегічного курсу.

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Документ "Ядерна зброя Росії" опубліковано на тлі тривалого конфлікту в Україні, наростаючої конфронтації між Росією і НАТО, а також фактичного розпаду системи двостороннього контролю над озброєннями.

Матеріал фактично призначений для Конгресу США як основа для переоцінки політики стримування та інструментів зниження ризиків у відповідь на зростаючий ядерний тиск з боку Москви.

Ядерна тріада, гіперзвукова зброя і ставка на ескалацію

Ключовим елементом аналізу CRS залишається структура і модернізація російської ядерної тріади. За оцінками на 2025 рік, Росія має приблизно 1718 розгорнутих ядерних боєголовок. Вони базуються на 330 міжконтинентальних балістичних ракетах (МБР), 12 атомних підводних човнах зі 192 балістичними ракетами підводного базування (БРПЧ) і 58 стратегічних бомбардувальниках.

Цікава деталь — попри припинення обміну даними зі США з 2023 року, Москва заявляє про дотримання обмежень згідно з Договором про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО) від 2010 року, зберігаючи умовний паритет зі США (близько 1770 розгорнутих боєголовок).

У документі зазначено, що останнім часом Росія активно модернізує свій стратегічний потенціал. На озброєнні перебувають МБР РС-20А (SS-18) "Сатана", комплекси РС-12М2 (SS-27) "Тополь-М", РС-12М2Р (RS-24) "Ярс", а також нова важка ракета РС-28 (SS-X-30) "Сармат". Морський компонент тріади представлений підводними човнами проєкту "Борей" з ракетами Р-30 "Булава". Повітряний компонент — стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС і Ту-160, здатними нести крилаті ракети Х-55 і Х-102.

Ядерна тріада РФ. Ракетний комлпекс "Ярс" Фото: Мiноборони РФ

Ядерна тріада РФ. Стратегічний ракетоносець Ту-160М Фото: РИА

Ядерна тріада РФ. Підводний човен "Князь Володимир" проєкту "Борей" Фото: topwar.ru

Особлива увага в доповіді приділяється перспективним системам: гіперзвуковому планувальному блоку "Авангард", ракетам повітряного базування "Кинджал" і морським ракетам "Циркон". Ці системи розробляються з прицілом на подолання американської ПРО і покликані забезпечити Кремлю гнучкість у сценаріях як обмеженої, так і масштабної ядерної відповіді.

Згідно з документом Москва нарощує і нестратегічний арсенал. Після передачі тактичної ядерної зброї Білорусі у 2023-2024 роках, у 2025 році були підтверджені роботи з модернізації інфраструктури зберігання, підготовки білоруських екіпажів і створення системи доставки. Також зазначається і здатність росіян повернутися до ядерних випробувань на полігонах в Арктиці.

Нова ядерна доктрина РФ

Окремо проведено оцінку оновленої ядерної доктрини РФ. Оприлюднена в листопаді 2024 року, вона передбачає п'ять основних сценаріїв застосування ядерної зброї. До них, зокрема, належать:

достовірні дані, що вказують на атаку балістичних ракет на Росію або її союзників;

застосування ядерної або іншої зброї масового знищення проти Росії або союзника;

атаки на російські урядові або військові об'єкти, що перешкоджають можливостям відплати;

звичайна агресія проти Росії або Білорусі, що становить критичну загрозу суверенітету або територіальній цілісності;

масові повітряно-космічні атаки через кордони Росії.

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У доктрині також розглядається агресія неядерної держави, підтримана ядерною державою, як спільний напад на Росію.

Доповідь CRS зазначає, що РФ розглядає стримування в ширшому контексті, включно зі звичайними та кіберзасобами, а також інформаційними та космічними компонентами.

Нагадаємо, 2024 року повідомлення про можливу розробку російської орбітальної платформи, здатної нести ядерний заряд, викликало занепокоєння в Пентагона. Розвідувальне управління Міноборони США (DIA) розглядало це як потенційну загрозу супутниковій інфраструктурі США та союзників у разі ескалації.