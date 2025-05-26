Свыше 1700 боеголовок: почему РФ остается главной ядерной угрозой, — анализ CRS

Исследовательская служба Конгресса США (CRS) обнародовала доклад, в котором представлен обновленный анализ российских ядерных сил, военной доктрины и стратегического курса.

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Документ "Ядерное оружие России" опубликован на фоне продолжающегося конфликта в Украине, нарастающей конфронтации между Россией и НАТО, а также фактического распада системы двустороннего контроля над вооружениями.

Материал фактически предназначен для Конгресса США как основа для переоценки политики сдерживания и инструментов снижения рисков в ответ на растущее ядерное давление со стороны Москвы.

Ядерная триада, гиперзвуковое оружие и ставка на эскалацию

Ключевым элементом анализа CRS остается структура и модернизация российской ядерной триады. По оценкам на 2025 год, Россия располагает приблизительно 1718 развернутыми ядерными боеголовками. Они базируются на 330 межконтинентальных баллистических ракетах (МБР), 12 атомных подводных лодках с 192 баллистическими ракетами подводного базирования (БРПЛ) и 58 стратегических бомбардировщиках.

Любопытная деталь — несмотря на прекращение обмена данными с США с 2023 года, Москва заявляет о соблюдении ограничений согласно Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) от 2010 года, сохраняя условный паритет с США (около 1770 развернутых боеголовок).

В документе отмечено, что в последнее время Россия активно модернизирует свой стратегический потенциал. На вооружении состоят МБР РС-20А (SS-18) "Сатана", комплексы РС-12М2 (SS-27) "Тополь-М", РС-12М2Р (RS-24) "Ярс", а также новая тяжелая ракета РС-28 (SS-X-30) "Сармат". Морской компонент триады представлен подводными лодками проекта "Борей" с ракетами Р-30 "Булава". Воздушный компонент — стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС и Ту-160, способными нести крылатые ракеты Х-55 и Х-102.

Ядерная триада РФ. Ракетный комлпекс "Ярс" Фото: Минобороны РФ

Ядерная триада РФ. Стратегический ракетоносец Ту-160М Фото: РИА

Ядерная триада РФ. Подводная лодка "Князь Владимир" проекта "Борей" Фото: topwar.ru

Особое внимание в докладе уделяется перспективным системам: гиперзвуковому планирующему блоку "Авангард", ракетам воздушного базирования "Кинжал" и морским ракетам "Циркон". Эти системы разрабатываются с прицелом на преодоление американской ПРО и призваны обеспечить Кремлю гибкость в сценариях как ограниченного, так и масштабного ядерного ответа.

Согласно документу Москва наращивает и нестратегический арсенал. После передачи тактического ядерного оружия Беларуси в 2023–2024 годах, в 2025 году были подтверждены работы по модернизации инфраструктуры хранения, подготовке белорусских экипажей и созданию системы доставки. Также отмечается и способность россиян вернуться к ядерным испытаниям на полигонах в Арктике.

Новая ядерная доктрина РФ

Отдельно проведена оценка обновленной ядерной доктрины РФ. Обнародованная в ноябре 2024 года, она предусматривает пять основных сценариев применения ядерного оружия. К ним, в частности, относятся:

достоверные данные, указывающие на атаку баллистических ракет на Россию или ее союзников;

применение ядерного или другого оружия массового уничтожения против России или союзника;

атаки на российские правительственные или военные объекты, препятствующие возможностям возмездия;

обычная агрессия против России или Беларуси, представляющая критическую угрозу суверенитету или территориальной целостности;

массовые воздушно-космические атаки через границы России.

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В доктрине также рассматривается агрессия неядерного государства, поддержанная ядерным государством, как совместное нападение на Россию.

Доклад CRS отмечает, что РФ рассматривает сдерживание в более широком контексте, включая обычные и киберсредства, а также информационные и космические компоненты.

Напомним, в 2024 году сообщение о возможной разработке российской орбитальной платформы, способной нести ядерный заряд вызвало обеспокоенность у Пентагона. Разведывательное управление Минобороны США (DIA) рассматривал это как потенциальную угрозу спутниковой инфраструктуре США и союзников в случае эскалации.