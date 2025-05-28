Ядерна зброя РФ: журналісти викрили масштабну перебудову секретних об'єктів, — Der Spiegel

Росія взялася за оновлення ядерної інфраструктури біля кордону з Казахстаном. У районі міста Ясний модернізують пускові шахти стратегічних ракет.

Related video

Про це пише Der Spiegel разом з датським розслідувальним проєктом Danwatch.

Зазначено, що зміни стосуються, зокрема, військових баз 621-го та 368-го ракетних полків. Обидві мають на озброєнні гіперзвукові ракети "Авангард", здатні нести ядерну боєголовку. На об'єктах уже ведуться масштабні роботи: будують нові дороги, захисні укриття, казарми, командні пункти, склади та підземні тунелі.

Супутникові знімки та понад два мільйони внутрішніх документів, отриманих журналістами, свідчать про масштабну перебудову військової інфраструктури в Росії. Йдеться, зокрема, про масові закупівлі сталі, цементу та ізоляційних матеріалів. Частина будматеріалів — іноземного походження, зокрема продукція німецької компанії Knauf.

Супутникові знімки військових баз РФ в Оренбурзькій області Супутникові знімки військових баз РФ в Оренбурзькій області

У документах також зазначається, що Росія паралельно не лише розробляла нові види озброєнь, а й активно будувала нові військові об’єкти.

"Цілі бази були… відбудовані заново, зведені сотні нових казарм, сторожових вишок, пунктів управління та складів, прориті кілометри підземних тунелів", – пише Danwatch.

Отримані документи містять вичерпні технічні описи систем безпеки військових баз, які включають триступеневі електричні загородження, потужні бетонні укріплення, вибухозахищені двері, а також комплекс інфрачервоних сенсорів, сейсмічних і радіаційних датчиків. Окрім цього, у матеріалах представлені детальні плани об’єктів із точним розташуванням відеокамер, озброєння, захисних засобів та особового складу. На думку експертів, оприлюднена інформація становить серйозну загрозу безпеці цих об’єктів.

Особливо підкреслюється, що документи належать до категорії розвідувальної інформації найвищого рівня секретності, здатної відкрити потенційні вразливості та полегшити підготовку цілеспрямованих атак.

План ремонту військових баз РФ

"Той факт, що вам вдалося це виявити, говорить про те, що в Росії відбувся серйозний збій у роботі процедур", – підкреслив колишній командир 1-го батальйону військової розвідки британської армії Філіп Інгрем.

Повідомляється, що Росії, ймовірно, доведеться переглянути функціонування частини цих об’єктів, що призведе до значних додаткових витрат.

Нагадаємо, нещодавно дослідницька служба Конгресу США (CRS) оприлюднила доповідь, у якій представлено оновлений аналіз російських ядерних сил, військової доктрини та стратегічного курсу.

Раніше, 18 грудня 2024 року, російські ракетні війська стратегічного призначення повідомили про завершення переозброєння однієї з дивізій в Оренбурзькій області на гіперзвуковий ракетний комплекс "Авангард".