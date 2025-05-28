Ядерное оружие РФ: журналисты разоблачили масштабную перестройку секретных объектов, — Der Spiegel

Россия взялась за обновление ядерной инфраструктуры у границы с Казахстаном. В районе города Ясный модернизируют пусковые шахты стратегических ракет.

Related video

Об этом пишет Der Spiegel вместе с датским расследовательским проектом Danwatch.

Указано, что изменения касаются, в частности, военных баз 621-го и 368-го ракетных полков. Обе имеют на вооружении гиперзвуковые ракеты "Авангард", способные нести ядерную боеголовку. На объектах уже ведутся масштабные работы: строят новые дороги, защитные укрытия, казармы, командные пункты, склады и подземные тоннели.

Спутниковые снимки и более двух миллионов внутренних документов, полученных журналистами, свидетельствуют о масштабной перестройке военной инфраструктуры в России. Речь идет, в частности, о массовых закупках стали, цемента и изоляционных материалов. Часть стройматериалов — иностранного происхождения, в частности продукция немецкой компании Knauf.

Спутниковые снимки военных баз РФ в Оренбургской области Спутниковые снимки военных баз РФ в Оренбургской области

В документах также отмечается, что Россия параллельно не только разрабатывала новые виды вооружений, но и активно строила новые военные объекты.

"Целые базы были... отстроены заново, возведены сотни новых казарм, сторожевых вышек, пунктов управления и складов, прорыты километры подземных тоннелей", — пишет Danwatch.

Полученные документы содержат исчерпывающие технические описания систем безопасности военных баз, которые включают трехступенчатые электрические заграждения, мощные бетонные укрепления, взрывозащищенные двери, а также комплекс инфракрасных сенсоров, сейсмических и радиационных датчиков. Кроме этого, в материалах представлены детальные планы объектов с точным расположением видеокамер, вооружения, защитных средств и личного состава. По мнению экспертов, обнародованная информация представляет серьезную угрозу безопасности этих объектов.

Особо подчеркивается, что документы относятся к категории разведывательной информации самого высокого уровня секретности, способной открыть потенциальные уязвимости и облегчить подготовку целенаправленных атак.

План ремонта военных баз РФ

"Тот факт, что вам удалось это обнаружить, говорит о том, что в России произошел серьезный сбой в работе процедур", — подчеркнул бывший командир 1-го батальона военной разведки британской армии Филип Ингрэм.

Сообщается, что России, вероятно, придется пересмотреть функционирование части этих объектов, что приведет к значительным дополнительным расходам.

Напомним, недавно исследовательская служба Конгресса США (CRS) обнародовала доклад, в котором представлен обновленный анализ российских ядерных сил, военной доктрины и стратегического курса.

Ранее, 18 декабря 2024 года, российские ракетные войска стратегического назначения сообщили о завершении перевооружения одной из дивизий в Оренбургской области на гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард".