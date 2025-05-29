Сотни новых тоннелей и ракеты "Авангард": зачем Кремль обновляет ядерные объекты

Россия модернизирует пусковые шахты стратегических ракет у границы с Казахстаном, вблизи города Ясный. Это происходит на фоне выхода РФ из договора об ограничении стратегического оружия. Зачем Кремль обновляет ядерные объекты и угрожает ли это Украине — разбирался Фокус.

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Россия начала модернизацию ядерной инфраструктуры вблизи границы с Казахстаном, в районе города Ясный, где обновляют пусковые шахты стратегических ракет.

Изменения касаются военных баз 621-го и 368-го ракетных полков, вооруженных гиперзвуковыми ракетами "Авангард" с ядерными боеголовками. На объектах уже ведутся масштабные работы: возводят новые дороги, укрытия, казармы, командные пункты, склады и подземные тоннели.

Спутниковые снимки и более двух миллионов внутренних документов, полученных журналистами, подтверждают масштабную перестройку военной инфраструктуры. В частности, фиксируются закупки стали, цемента, изоляционных материалов, в том числе иностранного производства, например, от немецкой компании Knauf. Документы также свидетельствуют, что Россия одновременно разрабатывала новые вооружения и строила новые военные объекты.

"Целые базы были отстроены заново, возведены сотни новых казарм, сторожевых башен, пунктов управления, складов, прорыты километры подземных тоннелей", — отмечает автор расследования, издание Danwatch.

Документы раскрывают детали систем безопасности: трехступенчатые электрические заграждения, бетонные укрепления, взрывозащищенные двери, инфракрасные сенсоры, сейсмические и радиационные датчики. Также есть планы объектов с расположением камер, вооружения, защитных средств и личного состава. Эксперты считают, что эти данные создают серьезную угрозу безопасности объектов.

Россия провела модернизация свои ядерных объектов: чем это грозит

По словам военного эксперта Павла Нарожного, Россия модернизирует свои хранилища ядерного оружия из-за того, что они соответствуют новым видам вооружений, а именно новым носителям ядерных бомб. Одним из примеров таких новейших разработок эксперт назвал новую сверхзвуковую межконтинентальную баллистическую ракету "Авангард". Эксперт также обратил внимание на количественные показатели российского арсенала — примерно речь идет о более 400 ракет РС-24.

По словам Нарожного, такая ракета сначала выходит в космос, летит к цели, а над ней раскрывается и выпускает несколько боеголовок — каждая из которых является отдельной ракетой. В то же время отметил он, союзники, в частности США, имеют средства перехвата таких межконтинентальных ракет в верхних слоях атмосферы — еще до того, как те успеют выпустить весь боекомплект.

"Поэтому чрезвычайно важно перехватить ракету еще до разделения боеголовок — в верхних слоях атмосферы. Для этого нужны специализированные системы, такие как американский комплекс THAAD", — говорит Фокусу Нарожный.

Эксперт рассказал, что утечка информации о базе ракет "Авангард" выявила детали об этих новейших разработках, о которых на самом деле не так много известно.

Есть ли угроза безопасности Украины и мира от этих ядерных объектов РФ

По мнению Нарожного, главная цель модернизации ядерных объектов — это стремление России запугивать мир, а не реальное желание применить оружие.

"Основной принцип ядерного оружия — это сдерживание. Если вы по мне ударите, то гарантированно все погибнут. То есть будет ответ такого масштаба, который уничтожит всех. Вот такая суицидальная война", — подчеркнул эксперт.

По словам военного эксперта, директора информационно-консалтинговой компании Defense Express, Сергея Згурца, угроза от модернизации ядерного арсенала России не является критической. Главная угроза — это именно будущее наращивание Россией стратегического и тактического ядерного вооружения. Это будет происходить на фоне приостановления договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, которые действуют между Соединенными Штатами и российской стороной, которое Россия остановила в феврале 2023 года. Этот договор ограничивал количество стратегического ядерного вооружения.

По мнению военного эксперта, после завершения договора в феврале 2026 года ситуация может измениться.

"Поэтому уже в следующем году, вероятно, возрастет количество развернутых ракет с боевыми частями. В таком случае могут понадобиться новые пусковые шахты, количество которых ограничивается договором — если в них размещены ракеты, готовые к запуску", — отметил военный обозреватель Фокуса.

Таким образом, Згурец видит связь между новыми шахтами и наращиванием ракет.

Изменит ли Россия планы ядерных хранилищ после их раскрытия

Павел Нарожный отметил, что после утечки информации Россия, вероятно, внесет изменения. Однако вопрос в том, насколько масштабны будут эти изменения. В утечке были детальные планы, где располагались окна, двери хранилищ, какие там охранные системы, где камеры стоят и так далее. Это может представлять угрозу для российского ВПК. Любая диверсионная группа сейчас может зайти на объект, пользуясь такими данными.

Эксперт уверен, что о ходе самой модернизации США знало еще до публикации материала журналистов благодаря своим спутникам.

"У США есть очень развитая спутниковая разведка, которая позволяет отслеживать каждый этап строительства таких объектов. В своем расследовании датчане использовали коммерческие спутниковые снимки, а у Пентагона есть собственные системы с гораздо более широкими возможностями", — говорит эксперт.

Напоследок Нарожный предположил, что Россия не будет строить новый комплекс, но изменят системы безопасности и всего остального, что вытекло в открытый доступ.

Напомним, недавно исследовательская служба Конгресса США (CRS) обнародовала доклад, в котором представлен обновленный анализ российских ядерных сил, военной доктрины и стратегического курса.

Ранее, 18 декабря 2024 года, российские ракетные войска стратегического назначения сообщили о завершении перевооружения одной из дивизий в Оренбургской области на гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард".