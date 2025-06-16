"Вызывают панику": РФ модернизирует базы ядерного оружия возле Европы, — СМИ (фото)

Россия модернизирует свои базы ядерного оружия недалеко от границы с европейскими странами. В частности, за последние годы РФ построила и усовершенствовала по меньшей мере пять ядерных объектов вблизи Швеции.

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Одна из модернизированных россиянами ядерных баз находится в 270 км от Швеции. Шведский телеканал SVT проанализировал спутниковые снимки Planet Labs от мая 2025 года, на которых можно заметить склады роботов, испытательные площадки и огражденные железнодорожные станции на ядерных объектах РФ в Беларуси, Калининграде (Кенигсберге), на Кольском полуострове и на архипелаге Новая Земля.

Спутниковый снимок ядерной базы РФ в Осиповичах в 2021 году Фото: svt.se Снимок ядерного объекта РФ в Беларуси 21 мая 2025 года Фото: svt.se

"Мы внимательно следим за российскими возможностями в этой области, — говорит министр обороны Швеции Пол Йонсон.

По его словам, шведское правительство давно следит за модернизацией пяти российских ядерных баз недалеко от границ с европейскими странами, а также за инвестициями Кремля в такое оружие и разработкой новой доктрины.

Согласно новым спутниковым снимкам, РФ модернизировала:

хранилище ядерного оружия советских времен за тремя слоями ограждения на базе в Осиповичах в Беларуси, где устанавливают новую грузовую для железнодорожного транспорта и системы противовоздушной обороны;

базу ядерного оружия в Калининграде в 270 км от шведской территориальной границы, где возвели новые здания, тройной забор и новые коммуникационные сооружения (там по данным правительства Польши хранится около 100 единиц тактического ядерного оружия);

одну из важнейших баз РФ для ядерных испытаний на Новой Земле, где за последние годы появились новые большие здания;

базу на Кольском полуострове, где построили около 50 бункеров для хранения баллистических ракет подводных лодок, а также обустроили причал для погрузки боеприпасов на субмарины.

Ядерная база РФ на архипелаге Новая Земля в России 29 апреля 2025 года Фото: svt.se

РФ использует ядерное оружие для шантажа

Министр обороны Швеции отметил, что российское политическое руководство регулярно запугивает мир ядерным оружием, чтобы продвигать на международной арене собственные интересы. По словам Пола Йонсона, с момента полномасштабного вторжения в Украину россияне на разных политических уровнях прибегали к ядерным угрозам более 200 раз.

Кремль пытается превратить страх Запада перед ядерной войной в оружие, которым можно воспользоваться, отметил старший научный сотрудник Тихоокеанского форума и бывший эксперт Североатлантического альянса (НАТО) по вопросам политики ядерного оружия Уильям Альберк.

"Россия знает, что эти угрозы вызывают панику на Западе, и именно поэтому они уже 25 лет экспериментируют с эскалацией ядерных угроз, и используют это, как только хотят, чтобы что-то пошло по-ихнему", — пояснил ученый.

Спутниковый снимок ядерной базы РФ на Кольском полуострове в феврале 2025 года Фото: svt.se

Ядерное оружие РФ: Москва модернизирует объекты

Фокус 29 мая разбирался, зачем Кремль обновляет ядерные объекты у границы с Казахстаном. По словам военного эксперта Павла Нарожного, Россия таким образом стремится запугивать мир и не планирует действительно применять ядерное оружие.

Датские и немецкие журналисты 28 мая опубликовали анализ планов секретных ядерных объектов России, которые попали в открытый доступ из-за обнародования тендерной документации.

Исследовательская служба Конгресса США (CRS) 26 мая обнародовала документ "Ядерное оружие России", в котором аргументировала, почему РФ остается главной ядерной угрозой в мире. По оценкам исследователей, россияне имеют примерно 1718 развернутых ядерных боеголовок на 2025 год.