"Вызывают панику": РФ модернизирует базы ядерного оружия возле Европы, — СМИ (фото)
Россия модернизирует свои базы ядерного оружия недалеко от границы с европейскими странами. В частности, за последние годы РФ построила и усовершенствовала по меньшей мере пять ядерных объектов вблизи Швеции.
Одна из модернизированных россиянами ядерных баз находится в 270 км от Швеции. Шведский телеканал SVT проанализировал спутниковые снимки Planet Labs от мая 2025 года, на которых можно заметить склады роботов, испытательные площадки и огражденные железнодорожные станции на ядерных объектах РФ в Беларуси, Калининграде (Кенигсберге), на Кольском полуострове и на архипелаге Новая Земля.
"Мы внимательно следим за российскими возможностями в этой области, — говорит министр обороны Швеции Пол Йонсон.
По его словам, шведское правительство давно следит за модернизацией пяти российских ядерных баз недалеко от границ с европейскими странами, а также за инвестициями Кремля в такое оружие и разработкой новой доктрины.
Согласно новым спутниковым снимкам, РФ модернизировала:
- хранилище ядерного оружия советских времен за тремя слоями ограждения на базе в Осиповичах в Беларуси, где устанавливают новую грузовую для железнодорожного транспорта и системы противовоздушной обороны;
- базу ядерного оружия в Калининграде в 270 км от шведской территориальной границы, где возвели новые здания, тройной забор и новые коммуникационные сооружения (там по данным правительства Польши хранится около 100 единиц тактического ядерного оружия);
- одну из важнейших баз РФ для ядерных испытаний на Новой Земле, где за последние годы появились новые большие здания;
- базу на Кольском полуострове, где построили около 50 бункеров для хранения баллистических ракет подводных лодок, а также обустроили причал для погрузки боеприпасов на субмарины.
РФ использует ядерное оружие для шантажа
Министр обороны Швеции отметил, что российское политическое руководство регулярно запугивает мир ядерным оружием, чтобы продвигать на международной арене собственные интересы. По словам Пола Йонсона, с момента полномасштабного вторжения в Украину россияне на разных политических уровнях прибегали к ядерным угрозам более 200 раз.
Кремль пытается превратить страх Запада перед ядерной войной в оружие, которым можно воспользоваться, отметил старший научный сотрудник Тихоокеанского форума и бывший эксперт Североатлантического альянса (НАТО) по вопросам политики ядерного оружия Уильям Альберк.
"Россия знает, что эти угрозы вызывают панику на Западе, и именно поэтому они уже 25 лет экспериментируют с эскалацией ядерных угроз, и используют это, как только хотят, чтобы что-то пошло по-ихнему", — пояснил ученый.
Ядерное оружие РФ: Москва модернизирует объекты
Фокус 29 мая разбирался, зачем Кремль обновляет ядерные объекты у границы с Казахстаном. По словам военного эксперта Павла Нарожного, Россия таким образом стремится запугивать мир и не планирует действительно применять ядерное оружие.
Датские и немецкие журналисты 28 мая опубликовали анализ планов секретных ядерных объектов России, которые попали в открытый доступ из-за обнародования тендерной документации.
Исследовательская служба Конгресса США (CRS) 26 мая обнародовала документ "Ядерное оружие России", в котором аргументировала, почему РФ остается главной ядерной угрозой в мире. По оценкам исследователей, россияне имеют примерно 1718 развернутых ядерных боеголовок на 2025 год.