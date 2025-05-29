В России в публичное пространство выложили планы секретных ядерных объектов: как так произошло

В России планы секретных ядерных объектов оказались в открытом доступе. Их обнародовали в тендерной документации.

Related video

Об этом говорится в совместном расследовании датского издания Danwatch и немецкого журнала Der Spiegel.

Журналисты проанализировали более 2 млн документов из российских военных тендеров и смогли получить доступ к документам, в частности, используя сеть серверов в России, Казахстане и Беларуси.

Документы раскрывают, как параллельно с разработкой новых систем вооружения по всей России строились совершенно новые объекты: целые базы были почти сравнены с землей и отстроены с нуля, возведены сотни новых казарм, сторожевых башен, центров управления и складов, а также выкопаны километры подземных тоннелей.

Среди миллионов документов были найдены сотни оригинальных планов этажей баз ракетных войск стратегического назначения вблизи города Ясный, которые с 2019 года оснащены "Авангардом" — одной из новых российских систем ядерного оружия, играющей центральную роль в планах президента России Владимира Путина обогнать Запад в гонке вооружений.

Многочисленные документы раскрывают, прежде всего, масштабы модернизации России. Они демонстрируют поставки огромного количества стали, песка, цемента, кирпича и изоляции.

Есть подробные описания систем безопасности: три уровня электрических ограждений вдоль внешнего периметра баз, датчики сейсмической активности и радиоактивности, взрывостойкие двери и окна, железобетонные здания и сигнализация с магнитными контактами и инфракрасными датчиками. В некоторых случаях было уточнено тип и место расположения камер внутреннего наблюдения на зданиях.

В документах также подробно описана внутренняя планировка помещений. Они описывают, где солдаты едят, спят и ходят в туалет. Также указано, где они отдыхают, какое спортивное оборудование используют (преимущественно беговые дорожки и гантели), в какие игры играют, чтобы скоротать время (шахматы и шашки), и какие таблички висят на стенах ("Стой! Развернись! Запретная зона!" или "Военное гнездо" или "Правила ухода за обувью").

В них описывается, в каких подвальных помещениях находятся защитные костюмы и где расположены шкафы с оружием. И подробно написано, где расположены диспетчерские и какие здания соединены между собой подземными тоннелями.

"Такой материал — это самый высокий уровень разведки. Если вы можете понять, как проводится электричество или откуда поступает вода, и увидеть, как различные элементы связаны в системах, тогда вы можете определить сильные и слабые стороны и найти слабое место для атаки", — говорит Филип Ингрэм, бывший полковник и командир 1-го батальона военной разведки британской армии.

В декабре 2020 года российский парламент принял новый закон, который имел целью ужесточить правила государственных закупок для военных. Это произошло после того, как власти узнали, что в тендерных материалах слишком часто распространяются военные тайны.

В тот же период Министерство обороны создало новую тендерную базу данных для военных закупок, которая должна была быть закрытой для общественности.

Однако должностные лица российских военно-строительных компаний продолжают делиться конфиденциальными документами в открытой базе данных. Danwatch и Der Spiegel обнаружили конфиденциальные планы этажей баз стратегического ядерного оружия, которые были добавлены к тендерам еще с лета 2024 года.

"То, что вам удалось это найти, свидетельствует о том, что в России произошел серьезный сбой в процедурах. Такие документы, касающиеся чрезвычайно чувствительных оборонных проектов, никогда не должны были быть обнародованы ни в какой форме. Нечто подобное чрезвычайно ценное, — говорит Филипп Инграм.

По данным разведывательных источников, с которыми общались Danwatch и Der Spiegel, модернизация ядерных сил России является тем, что тщательно контролируется. То же касается и датских разведывательных служб.

"Датская служба оборонной разведки (DE) внимательно следит за развитием военного потенциала России, в частности за развитием событий на российских ядерных объектах", — сообщает служба изданию Danwatch.

Danwatch и Der Spiegel попытались получить комментарий от Министерства обороны России относительно того, считают ли они нарушением безопасности то, что планы этажей находятся в открытой базе данных. Ответа они не получили.

Напомним, что ранее исследовательская служба Конгресса США (CRS) обнародовала доклад по анализу российских ядерных сил, военной доктрины и стратегического курса.