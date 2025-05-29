У Росії у публічний простір виклали плани секретних ядерних об'єктів: як так сталося

У Росії плани секретних ядерних об’єктів опинилися у відкритому доступі. Їх оприлюднили у тендерній документації.

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Про це йдеться у спільному розслідуванні данського видання Danwatch та німецького журналу Der Spiegel.

Журналісти проаналізували понад 2 млн документів із російських військових тендерів та змогли отримати доступ до документів, зокрема, використовуючи мережу серверів у Росії, Казахстані та Білорусі.

Документи розкривають, як паралельно з розробкою нових систем озброєння по всій Росії будувалися абсолютно нові об'єкти: цілі бази були майже зрівняні з землею та відбудовані з нуля, зведені сотні нових казарм, сторожових веж, центрів управління та складів, а також викопані кілометри підземних тунелів.

Серед мільйонів документів були знайдені сотні оригінальних планів поверхів баз ракетних військ стратегічного призначення поблизу міста Ясний, які з 2019 року оснащені "Авангардом" – однією з нових російських систем ядерної зброї, що відіграє центральну роль у планах президента Росії Володимира Путіна обігнати Захід у перегонах озброєнь.

Численні документи розкривають, насамперед, масштаби модернізації Росії. Вони демонструють поставки величезної кількості сталі, піску, цементу, цегли та ізоляції.

Є детальні описи систем безпеки: три рівні електричних огорож вздовж зовнішнього периметра баз, датчики сейсмічної активності та радіоактивності, вибухостійкі двері та вікна, залізобетонні будівлі та сигналізація з магнітними контактами та інфрачервоними датчиками. У деяких випадках було уточнено тип та місце розташування камер внутрішнього спостереження на будівлях.

У документах також детально описано внутрішнє планування приміщень. Вони описують, де солдати їдять, сплять і ходять до туалету. Також зазначено, де вони відпочивають, яке спортивне обладнання використовують (переважно бігові доріжки та гантелі), в які ігри грають, щоб скоротати час (шахи та шашки), та які таблички висять на стінах («Стій! Розвернися! Заборонена зона!» або «Військове гніздо» або «Правила догляду за взуттям»).

У них описується, в яких підвальних приміщеннях знаходяться захисні костюми та де розташовані шафи зі зброєю. І детально написано, де розташовані диспетчерські та які будівлі з'єднані між собою підземними тунелями.

"Такий матеріал — це найвищий рівень розвідки. Якщо ви можете зрозуміти, як проводиться електрика або звідки надходить вода, і побачити, як різні елементи пов’язані в системах, тоді ви можете визначити сильні та слабкі сторони й знайти слабке місце для атаки", — каже Філіп Інґрем, колишній полковник і командир 1-го батальйону військової розвідки британської армії.

У грудні 2020 року російський парламент ухвалив новий закон, який мав на меті посилити правила державних закупівель для військових. Це сталося після того, як влада дізналася, що в тендерних матеріалах занадто часто поширюються військові таємниці.

У той самий період Міністерство оборони створило нову тендерну базу даних для військових закупівель, яка мала бути закритою для громадськості.

Однак посадовці російських військово-будівельних компаній продовжують ділитися конфіденційними документами у відкритій базі даних. Danwatch та Der Spiegel виявили конфіденційні плани поверхів баз стратегічної ядерної зброї, що були додані до тендерів ще з літа 2024 року.

"Те, що вам вдалося це знайти, свідчить про те, що в Росії стався серйозний збій у процедурах. Такі документи, що стосуються надзвичайно чутливих оборонних проєктів, ніколи не повинні були бути оприлюднені в жодній формі. Щось подібне надзвичайно цінне, — каже Філіп Інграм.

За даними розвідувальних джерел, з якими спілкувалися Danwatch та Der Spiegel, модернізація ядерних сил Росії є тим, що ретельно контролюється. Те саме стосується і данських розвідувальних служб.

"Данська служба оборонної розвідки (DE) уважно стежить за розвитком військового потенціалу Росії, зокрема за розвитком подій на російських ядерних об'єктах", – повідомляє служба виданню Danwatch.

Danwatch та Der Spiegel спробували отримати коментар від Міністерства оборони Росії щодо того, чи вважають вони порушенням безпеки те, що плани поверхів знаходяться у відкритій базі даних. Відповіді вони не отримали.

Нагадаємо, що раніше дослідницька служба Конгресу США (CRS) оприлюднила доповідь щодо аналізу російських ядерних сил, військової доктрини та стратегічного курсу.