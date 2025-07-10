Может дойти за несколько дней: Трамп впервые за время второй каденции сам одобрит пакет вооружения Украине, — Reuters

Президент США Дональд Трамп впервые с момента избрания его на должность сам передаст Киеву пакет оружия, что свидетельствует о новом его интересе к защите Украины. Это оружие может стоить около 300 миллионов долларов.

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Команда Трампа определит оружие из американских запасов для отправки в Украину в рамках полномочий президента по сокращению вооружений, которыми часто пользовался его предшественник, Джо Байден, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Такие президентские полномочия на сокращение вооружений позволяют главе страны брать вооружение из своих запасов с целью оказания помощи партнерам в случае чрезвычайных ситуаций.

Один из этих источников сообщил, что оружие, предоставленное Трампом в этом пакете, может стоить около 300 миллионов долларов.

До сих пор администрация Трампа отправляла только оружие, которое одобряла к предоставлению Украине команда экс-президента США Джо Байдена.

Пакет оружия от Трампа: что туда может попасть

Во вторник, 8 июля, Дональд Трамп пообещал отправить Украине немедленно 10 ракет для систем противовоздушной обороны Patriot, как сообщило издание Axios.

Дополнительное вооружение президент США анонсировал для помощи Украине в защите от усиления российского наступления и атак.

"Пакет может включать оборонительные ракеты Patriot и наступательные ракеты средней дальности, но решение о точном оборудовании еще не принято", — сообщил источник Reuters, отметив, что это может произойти во время встречи в четверг.

Отмечается также, что у США осталось 3,86 миллиарда долларов президентских полномочий на оказание помощи Украине. Последний раз Байден выделил 500 миллионов долларов 9 января.

Приоритетами в вооружении для Украины, как говорится в материале, остаются Patriot и мобильная реактивная артиллерия GMLRS. Именно это оружие может войти в пакет Трампа, который тот впервые примет сам. При этом запасы этого вооружения размещены в Европе, из-за чего их могут доставить в течение нескольких дней.

Напомним, 10 июля госсекретарь США Марко Рубио неожиданно озвучил потери ВС РФ на войне с Украиной, подчеркнув, что Трамп "глубоко обеспокоен" смертью людей.

Также 10 июля Рубио услышал от министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова "новый подход" к войне с Украиной.