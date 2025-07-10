Трамп не любит войны: госсекретарь Рубио неожиданно озвучил потери россиян с начала 2025 года

По словам Марко Рубио, президент США глубоко обеспокоен человеческими потерями в российско-украинской войне. Он даже заявил, что с января 2025 года РФ потеряла 100 тысяч солдат погибшими.

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По словам госсекретаря Марко Рубио, президент США Дональд Трамп "не любит войны". И сделает все, чтобы положить конец войне в Украине и "любой другой войне". Об этом Рубио заявил в Куала-Лумпуре, где встречался с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

Марко Рубио в Куала-Лумпуре

Марко Рубио сообщил, что Трамп считает войны "пустой тратой денег и жизней", а потом озвучил потери России с начала 2025 года: 100 тысяч погибшими. У Украины потерь меньше, сказал Рубио.

"Мы понимаем, что такие вещи требуют времени и терпения. Но, конечно, мы также испытываем разочарование из-за недостаточного прогресса. Надеемся, что сегодняшние события и ближайшие дни прояснят, какова точная позиция и приоритеты России в этом вопросе, и мы сможем начать двигаться вперед", — отметил он.

Рубио также сообщил, что по поводу законопроекта насчет усиления санкций против РФ должен решать президент США.

И подтвердил, что "в целом", помощь Украине продолжается по графику, утвержденному Конгрессом.

"Я бы сказал, что подавляющее большинство военной помощи, предоставляемой Соединенными Штатами Украине, никогда не приостанавливалось и продолжается по тому же графику", — заявил Рубио.

По его словам, не было политического решения не поставлять оружие Украине. Был пересмотр, и поставки определенных боеприпасов были временно приостановлены для этого пересмотра.

"Никто никогда не говорил, что мы не будем поставлять оружие в Украину. Это было одобрено Конгрессом и продолжается. И продолжается по сей день. Но, когда вы проводите обзор, есть определенный период времени, в течение которого, возможно, некоторые поставки будут замедлены... Вот что здесь произошло, и я думаю, что это было сделано некорректно. Изначально сообщалось, но, тем не менее, вы знаете, что теперь совершенно очевидно, что проверка уже проведена, и, как ясно дал понять президент, наша позиция в отношении предоставления того, что у нас есть, не изменилась", — сообщил Рубио.

Он отметил, что раз Украина действительно является приоритетом для Европы, то эти страны должны поделиться батареями Patriot, которые так нужны украинцам.

Рубио вкратце рассказал о чем говорил с Лавровым.

"Сегодня состоялся обмен идеями, некоторые точки зрения, которые они нам высказали. Я передам это президенту на рассмотрение, и, надеюсь, это к чему-нибудь приведет. Не хочу давать завышенных обещаний", - заявил госсекретарь.

Напомним, ранее Марко Рубио после беседы с Сергеем Лавровым сообщил, что США должны увидеть "дорожную карту" по урегулированию российско-украинской войны.

Фокус также писал о том, что США возобновили поставки оружия в Украину через неделю после того, как Пентагон приказал приостановить такие поставки.