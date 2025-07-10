Трамп не любить війни: держсекретар Рубіо несподівано озвучив втрати росіян з початку 2025 року

За словами Марко Рубіо, президент США глибоко стурбований людськими втратами в російсько-українській війні. Він навіть заявив, що з січня 2025 року РФ втратила 100 тисяч солдатів загиблими.

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За словами держсекретаря Марко Рубіо, президент США Дональд Трамп "не любить війни". І зробить усе, щоб покласти край війні в Україні та "будь-якій іншій війні". Про це Рубіо заявив у Куала-Лумпурі, де зустрічався з главою російського МЗС Сергієм Лавровим.

Марко Рубіо в Куала-Лумпурі

Марко Рубіо повідомив, що Трамп вважає війни "марною тратою грошей і життів", а потім озвучив втрати Росії з початку 2025 року: 100 тисяч загиблими. В України втрат менше, сказав Рубіо.

"Ми розуміємо, що такі речі вимагають часу і терпіння. Але, звичайно, ми також відчуваємо розчарування через недостатній прогрес. Сподіваємося, що сьогоднішні події та найближчі дні прояснять, якою є точна позиція і пріоритети Росії в цьому питанні, і ми зможемо почати рухатися вперед", — зазначив він.

Рубіо також повідомив, що з приводу законопроєкту щодо посилення санкцій проти РФ має вирішувати президент США.

І підтвердив, що "загалом", допомога Україні триває за графіком, затвердженим Конгресом.

"Я б сказав, що переважна більшість військової допомоги, що надається Сполученими Штатами Україні, ніколи не припинялася і триває за тим самим графіком", — заявив Рубіо.

За його словами, не було політичного рішення не постачати зброю Україні. Був перегляд, і постачання певних боєприпасів було тимчасово призупинено для цього перегляду.

"Ніхто ніколи не говорив, що ми не будемо постачати зброю в Україну. Це було схвалено Конгресом і триває. І триває донині. Але, коли ви проводите огляд, є певний період часу, протягом якого, можливо, деякі поставки будуть уповільнені... Ось що тут сталося, і я думаю, що це було зроблено некоректно. Спочатку повідомлялося, але, тим не менш, ви знаєте, що тепер абсолютно очевидно, що перевірку вже проведено, і, як ясно дав зрозуміти президент, наша позиція щодо надання того, що у нас є, не змінилася", — повідомив Рубіо.

Він наголосив, що раз Україна справді є пріоритетом для Європи, то ці країни мають поділитися батареями Patriot, які так потрібні українцям.

Рубіо коротко розповів про що говорив із Лавровим.

"Сьогодні відбувся обмін ідеями, деякі точки зору, які вони нам висловили. Я передам це президенту на розгляд, і, сподіваюся, це до чогось призведе. Не хочу давати завищених обіцянок", — заявив держсекретар.

Нагадаємо, раніше Марко Рубіо після бесіди з Сергієм Лавровим повідомив, що США мають побачити "дорожню карту" щодо врегулювання російсько-української війни.

Фокус також писав про те, що США відновили постачання зброї в Україну через тиждень після того, як Пентагон наказав призупинити такі поставки.