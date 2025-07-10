"Передам президенту": Рубио услышал от Лаврова "новый подход" к завершению войны в Украине (видео)

Государственный секретарь США Марко Рубио после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявил, что обсудил с российским коллегой идеи по урегулированию войны в Украине, которые не были озвучены ранее. Он пообещал передать результаты диалога президенту США Дональду Трампу.

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Встреча Рубио и Лаврова состоялась во время саммита ASEAN (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии) в Малайзии. На пресс-конференции после встречи госсекретарь США назвал разговор с Лавровым "откровенным и важным", впрочем повторил слова Дональда Трампа о разочаровании российской стороной, которая не проявляет гибкости в переговорах по завершению войны в Украине.

Марко Рубио рассказал о результатах своего разговора с Сергеем Лавровым. На видео с 2:10.

По словам Марко Рубио, США должны увидеть "дорожную карту" по урегулированию российско-украинской войны.

Также он рассказал, что администрация президента Дональда Трампа обсуждает с Сенатом США будущий законопроект об антироссийских санкциях. Рубио отметил, что американская сторона разочарована отсутствием значительного прогресса в мирных переговорах.

"Я выразил то, что президент говорил публично: мы посвятили много времени и энергии этому вопросу, но прогресс был достигнут недостаточно", — сказал журналистам государственный секретарь США.

Он добавил, что РФ предложила во время встречи в Малайзии "новый и отличный подход", впрочем не уточнил, в чем именно он заключался.

"Я бы не назвал это чем-то, что гарантирует мир, но это концепция, которую я сегодня передам президенту", — передают слова Марко Рубио журналисты SkyNews.

Журналистка Кайли Этвуд в сети Х отметила, что перед началом встречи Марко Рубио и Сергея Лаврова ни один из дипломатов не предоставил журналистам комментариев, а Рубио после выкрикнутого одним из репортеров вопроса "подмигнул Лаврову".

Журналистка заявила, что Марко Рубио "подмигнул" Сергею Лаврому перед началом встречи Фото: скриншот

Встреча Рубио и Лаврова: заявление МИД РФ: заявление МИД РФ

В Министерстве иностранных дел России заявили, что разговор Рубио и Лаврова касался "урегулирования вокруг Украины", ситуации в Иране и Сирии и ряда других международных проблем, а также восстановления российско-американского экономического и гуманитарного сотрудничества, в том числе прямого авиационного сообщения.

Напомним, пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс 9 июля подтвердила возобновление поставок Украине оружия после паузы, связанной со стандартной процедурой.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Марко Рубио проводили телефонный разговор 2 июня. Тогда Рубио "посочувствовал" России из-за инцидентов на железной дороге.

12 июня Марко Рубио опубликовал поздравление с Днем России на сайте Госдепа.