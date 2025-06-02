Лавров и Рубио пообщались: госсекретарь США "посочувствовал" России из-за инцидентов на железной дороге, — росСМИ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор, во время которого американский чиновник якобы выразил сочувствие России. Также они обсудили российско-украинскую войну и переговоры между сторонами, которые должны состояться в Стамбуле 2 июня.

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О деталях разговора рассказало российское медиа "Известия" в своем Telegram-канале.

По данным издания, полученным из Министерства иностранных дел России, госсекретарь США якобы "выразил соболезнования" России по поводу инцидентов, которые произошли ночью и под утро 1 июня на территории Брянской и Курской областей. Также чиновники якобы "обсудили ситуацию, связанную с кризисом в Украине", утверждают в ведомстве.

Скриншот | сообщение о разговоре Рубио и Лаврова

Впоследствии в СМИ также добавили, что Лавров во время разговора заверил Рубио в том, что соответствующие органы "тщательно расследуют" подрывы на железной дороге в разных районах России.

"Результаты расследования обнародуют в ближайшее время", — рассказал Лавров.

Кроме того, в Министерстве иностранных дел России заверили, что виновные в подрывах на железной дороге "обязательно будут выявлены" и "непременно понесут заслуженное наказание".

Также Лавров и Рубио обсудили переговоры между Россией и Украиной, которые запланированы на 2 июня в турецком Стамбуле, как сообщило российское агентство ТАСС.

Зато Рубио в разговоре с Лавровым повторил призывы президента США Дональда Трампа возобновить прямые переговоры для урегулирования российско-украинской войны.

В Госдепе США пока не обнародовали информацию о переговорах между Рубио и Лавровым.

Переговоры в Стамбуле 2 июня: что известно

Российское издание ТАСС 1 июня также обнародовало некоторые детали относительно переговоров Украины и России в Стамбуле 2 июня. Известно, что встреча должна начаться в 13:00 часов, а местом переговоров станет стамбульский дворец "Чираган".

Председатель военного комитета Госдумы РФ Андрей Картаполов 31 мая пригрозил Украине тем, что если она не согласится на условия России на переговорах, то якобы рискует потерять Запорожье, Днепр, Одессу и Харьков.

30 мая, как сообщало ТАСС, президент России Владимир Путин якобы "готов встретиться на высшем уровне" в переговорах по прекращению огня.