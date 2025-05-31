Госдума РФ угрожает Киеву накануне второго раунда мирных переговоров в Стамбуле. Украина "рискует потерять" Днепропетровск, Сумы, Харьков, Одессу и другие города, если не согласится с российскими условиями.

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Об этом сказал в комментарии агентству ТАСС глава военного комитета Госдумы РФ Андрей Картаполов.

"Мы с самого начала говорили, что каждый день отдаления дипломатического решения этого конфликта ухудшает условия для Украины", — заявил Андрей Картаполов.

Такое развитие событий продолжится до тех пор, пока Киев будет сопротивляться, добавил депутат.

"Без Запорожья останутся, и без Днепропетровска, без Сум, без Харькова, и без Одессы с Николаевым", — уверен Картаполов.

Отметим, что российский политик комментировал заявления директора Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакса.

Американский профессор утверждал, что Украина "рискует потерять все черноморское побережье", если не согласится на мирную сделку.

"Это очень опытный человек, грамотный, который может правильно прогнозировать те или иные события", — сказал российский депутат.

Напомним, в Германии уже не считают, что в Украине возможен разгром армии России. Берлин будет помогать Киеву защититься от дальнейшей агрессии.

Россия выдвигает и другие условия для прекращения огня в Украине. Западу нужно прекратить поставки вооружений, а Киеву — остановить мобилизацию солдат в ВСУ.