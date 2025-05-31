"Стали немного честнее": Германия признала невозможность капитуляции РФ в Украине

Германия не считает, что цель завершения полномасштабной войны в Украине — разгром российской армии. Однако переоценивать мощь ВС РФ не стоит.

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Задача Берлина — обеспечить военные возможности Украины для защиты от дальнейшей российской агрессии, заявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

Глава дипломатии уверен, что еще с самого начала было ясно, что война в Украине закончится переговорами. Но полного поражения и капитуляции России с ее ядерным арсеналом ждать не стоит.

"В этом отношении мы теперь стали немного честнее", — заявил он.

Вадефуль уверен, что Украина имеет возможности быть в сильной переговорной позиции на переговорах с Россией об окончании войны. Для Германии важно, чтобы Украина приняла нужное ей решение, а не чтобы его приняли "через ее голову другие".

Также глава МИД рекомендовал не переоценивать мощь российской армии. Москва более трех лет пытается достичь целей, которые президент РФ Владимир Путин хотел выполнить за несколько дней.

Несмотря на огромные потери, российская армия не приближается к главной цели — завоевать всю Украину, заметил министр.

По его заверению, США поддержат санкционное давление Европы на Москву. Однако вопрос будущей помощи США для Украины неясен, что заставляет ЕС действовать.

Напомним, командир 3-го армейского корпуса ВСУ Андрей Билецкий уверен, что Украина в состоянии навязывать России условия мира.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ранее говорил о способности страны закрывать около 40% потребностей ВСУ. В Украине в 35 раз масштабировали производство вооружения.