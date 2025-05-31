"Стали трохи чеснішими": Німеччина визнала неможливість капітуляції РФ в Україні

Німеччина не вважає, що мета завершення повномасштабної війни в Україні — розгром російської армії. Однак переоцінювати міць ЗС РФ не варто.

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Завдання Берліна — забезпечити військові можливості України для захисту від подальшої російської агресії, заявив міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль в інтерв'ю газеті Süddeutsche Zeitung.

Очільник дипломатії впевнений, що ще від самого початку було ясно, що війна в Україні закінчиться переговорами. Але повної поразки і капітуляції Росії з її ядерним арсеналом чекати не варто.

"У цьому відношенні ми тепер стали трохи чеснішими", — заявив він.

Вадефуль упевнений, що Україна має можливості бути в сильній переговорній позиції на переговорах з Росією про закінчення війни. Для Німеччини важливо, щоб Україна ухвалила потрібне їй рішення, а не щоб його ухвалили "через її голову інші".

Також глава МЗС рекомендував не переоцінювати міць російської армії. Москва понад три роки намагається досягти цілей, які президент РФ Володимир Путін хотів виконати за кілька днів.

Незважаючи на величезні втрати, російська армія не наближається до головної мети — завоювати всю Україну, зауважив міністр.

За його запевненням, США підтримають санкційний тиск Європи на Москву. Однак питання майбутньої допомоги США для України неясне, що змушує ЄС діяти.

Нагадаємо, командир 3-го армійського корпусу ЗСУ Андрій Білецький упевнений, що Україна в змозі нав'язувати Росії умови миру.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга раніше говорив про здатність країни закривати близько 40% потреб ЗСУ. В Україні в 35 разів масштабували виробництво озброєння.