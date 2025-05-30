Перепочинок і мобілізація: Білецький дав пораду, як скористатися перемир'ям із РФ (відео)

Україна може сама нав'язувати умови миру. Але для цього треба повністю зупинити війська Росії і забезпечити ефективність ЗСУ.

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Таку думку озвучив в інтерв'ю YouТube каналу "ВІДДУШІВДУШУ" командир 3-го армійського корпусу ЗСУ Андрій Білецький.

Білецький радить скористатися перепочинком під час перемир'я

"У нас є внутрішній фактор. Що буде, якщо після стількох років війни, таких жертв та інше ми отримаємо майже ніякий мир. Буде загальнонаціональна депресія і зневіра", — вважає військовий командир.

За його твердженням, військові ЗСУ не зрозуміють, чому внаслідок їхніх зусиль Україна прийшла до того, що потрібно віддати Росії чотири-п'ять областей і відкотитися на правий берег.

Другий момент стосується гарантій безпеки від західних партнерів. Білецький упевнений, що Київ не отримає "парасольки" у вигляді вступу до НАТО, стратегічного партнерства зі США та інших гарантій.

"Якщо ми отримаємо 5-7 тисяч іноземних військ, вони жодним чином не стануть стримуючим фактором. Вони будуть стояти в районі Яворівського полігону", — додав комбат.

Білецький переконаний, що Україна може сама вирішити, який мир їй потрібен. Для цього треба повністю зупинити Росію і створити патову ситуацію на фронті. Москві має бути очевидно, що наступ на Україну загрожує неспівмірними втратами.

"Як це зробити? Підвищувати ефективність інструментів ЗСУ. Чесно кажучи, у нас інструмент неефективний. Його достатньо, щоб стримувати росіян, але він може бути ефективнішим. І мова не тільки про "трійку" [ 3-й окремій штурмовій бригаді]", — повідомив він.

Крім цього, Білецький радить після зупинки росіян скористатися перепочинком під час перемир'я і провести внутрішню мобілізацію країни. Повернення українських територій, за його оцінкою, можливе, коли в Росії настане "період смути і проблем".

Нагадаємо, Росія для досягнення перемир'я в Україні вимагає припинити постачання зброї ЗСУ і зупинити мобілізацію.

Західні ЗМІ пишуть про початок російського наступу. На півночі України відкрито новий фронт, а мирні міста зазнають ударів дронами і ракетами.