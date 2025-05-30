Передышка и мобилизация: Билецкий дал совет, как воспользоваться перемирием с РФ (видео)

Украина может сама навязывать условия мира. Но для этого надо полностью остановить войска России и обеспечить эффективность ВСУ.

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Такую точку зрения озвучил в интервью YouТube каналу "ВІДДУШІВДУШУ" командир 3-го армейского корпуса ВСУ Андрей Билецкий.

Билецкий советует воспользоваться передышкой во время перемирия

"У нас есть внутренний фактор. Что будет, если после стольких лет войны, таких жертв и прочее мы получим почти никакой мир. Будет общенациональная депрессия и уныние", — считает военный командир.

По его утверждению, военные ВСУ не поймут, почему в результате их усилий Украина пришла к тому, что нужно отдать России четыре-пять областей и откатиться на правый берег.

Второй момент касается гарантий безопасности от западных партнеров. Билецкий уверен, что Киев не получит "зонтика" в виде вступления в НАТО, стратегического партнерства с США и других гарантий.

"Если мы получим 5-7 тысяч иностранных войск, они ни коим образом не станут сдерживающим фактором. Они будут стоять в районе Яворовского полигона", — добавил комбат.

Билецкий убежден, что Украина может сама решить, какой мир ей нужен. Для этого надо полностью остановить Россию и создать патовую ситуацию на фронте. Москве должно быть очевидно, что наступление на Украину грозит несоизмеримыми потерями.

"Как это сделать? Повышать эффективность инструментов ВСУ. Честно говоря, у нас инструмент неэффективный. Его достаточно, чтобы сдерживать россиян, но он может быть эффективнее. И речь не только о "тройке" [ 3-й отдельной штурмовой бригаде]", — сообщил он.

Кроме этого, Билецкий советует после остановки россиян воспользоваться передышкой во время перемирия и провести внутреннюю мобилизацию страны. Возврат украинских территорий, по его оценке, возможен, когда в России наступит "период смуты и проблем".

Напомним, Россия для достижения перемирия в Украине требует прекратить поставки оружия ВСУ и остановить мобилизацию.

Западные СМИ пишут о начале российского наступления. На севере Украины открыт новый фронт, а мирные города подвергаются ударам дронами и ракетами.