Россия требует от Запада и Украины выполнить ряд условий для достижения режима прекращения огня: поставки вооружений, а вторая — остановить мобилизацию

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Такие условия назвал представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по теме попыток Европы "препятствовать мирному процессу".

Небензя убежден в неминуемом поражении Украины на поле боя

По его словам, РФ готова "в принципиальном плане" подумать над введением режима прекращения огня, чтобы в будущем выйти на решение первопричин конфликта.

"Для этого мы должны видеть встречные шаги с другой стороны. Свои озабоченности мы не раз озвучивали. На время перемирия необходимо, чтобы Запад прекратил поставки киевскому режиму вооружений, чтобы Украина остановила мобилизацию", — заявил дипломат.

Европейские спонсоры Украины, по его словам, якобы приказывают президенту Владимиру Зеленскому "воевать до последнего украинца".

"На грани полного поражения сегодня находится потерявшая миллионы своих граждан Украина… Это вынуждает киевский режим отлавливать на улицах последних украинских мужчин", — добавил он.

Небензя убежден, что Украина вынуждена выбирать мир по итогам переговоров или неминуемое поражение на поле боя. Последнее повлечет за собой иные условия окончания войны.

Российские цели в Украине, по его словам, могут быть достигнуты как военным, так и мирным путем. Но РФ готова воевать столько, сколько будет нужно.

Переговоры России и Украины: Киев требует оценить заявления Небензи

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига осудил заявления Небензи в Совбезе ООН о готовности России продолжать воевать с Украиной.

По его словам, мир настаивает на немедленном прекращении убийств и начале содержательной дипломатии. Россия в это же время использует самые высокие дипломатические площадки для ​​воинственной риторики.

Глав МИД Украины называет это "пощечиной всем, кто выступает за мир": Соединенным Штатам, Европе, Китаю, Бразилии и другим странам.

"Требуем реакций на дерзкие заявления России, которые ставят под угрозу мирный процесс. Давление на Москву надо усилить. Они не понимают нормального отношения или дипломатического языка", — заявил министр.

Напомним, Украина в проекте меморандума о прекращении войны предлагает России прекратить огонь на суше, в море и в воздухе. Международные наблюдатели должны мониторить ситуацию на линии соприкосновения.

В Кремле заявляли о готовности российского президента Владимира Путина к переговорам по войне в Украине на высшем уровне. Для этого потребуются достижения конкретных результатов делегаций чиновников двух стран.